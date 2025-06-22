Netanyahu aplaude ataque de Trump a Irán: “La paz se logra con la fuerza”

Benjamin Netanyahu apareció públicamente para dar su respaldo al bombardeo estadounidense contra las instalaciones nucleares iraníes. “La paz se logra con la fuerza”, afirmó, añadiendo que fue “un mensaje claro” a Teherán.

En un comunicado grabado y difundido en su cuenta de X, el primer ministro israelí señaló: “Felicitaciones, presidente Trump. Su audaz decisión de apuntar a las instalaciones nucleares de Irán… cambiará la historia”. Netanyahu también señaló que “Israel ha hecho cosas verdaderamente asombrosas. Pero en la acción de esta noche… Estados Unidos ha sido verdaderamente imparable. Ha hecho lo que ningún otro país de la Tierra podría hacer”.

El líder israelí calificó la ofensiva como un “hito histórico”, subrayando que con ello se negó al “régimen más peligroso del mundo las armas más peligrosas del mundo”. A su vez, agradeció personalmente a Trump, relatando que tras la operación hubo una llamada “muy cálida y emotiva” entre ambos líderes, a su vez que dio cuenta de una coordinación estratégica, tal como lo hizo Donald Trump en su discurso.

Según Netanyahu, este paso conjunto marca un “pivote de la historia” que podría conducir a “oriente Medio y más allá a un futuro de prosperidad y paz”.

La acción de Trump llega en medio de una creciente escalada militar, con respuestas de misiles iraníes hacia Israel y llamados globales a la desescalada, incluidos los de la ONU y la Unión Europea.

Con su férreo apoyo al ataque de Trump, Netanyahu busca consolidar la alianza con Estados Unidos y reforzar la legitimidad de una estrategia militar que desoye advertencias diplomáticas, apostando a que “primero viene la fuerza, luego la paz”.