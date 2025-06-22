Presidente Boric condena ataque de EEUU a instalaciones nucleares en Irán: "Exigimos y necesitamos paz"

Desde su cuenta en la red social X, el Presidente Gabriel Boric se refirió con dureza al reciente bombardeo ejecutado por fuerzas estadounidenses contra tres instalaciones nucleares en Irán, acción que se enmarca en la ofensiva militar encabezada por Israel desde hace más de una semana.

«Estados Unidos anuncia que acaba de bombardear centrales nucleares en Irán. Atacar centrales nucleares está prohibido por el derecho internacional. Chile condena este ataque de EEUU«, manifestó el Mandatario, dejando en claro su rechazo a esta operación.

El Presidente Boric agregó que “defenderemos el respeto al derecho internacional humanitario en todas las instancias. Tener poder no autoriza a utilizarlo vulnerando las reglas que como humanidad nos hemos dado. Aunque seas Estados Unidos. Exigimos y necesitamos paz«.

El ataque se centró en emplazamientos estratégicos del programa nuclear iraní, los cuales se encuentran mayoritariamente protegidos por infraestructura fortificada. Según reportes de la agencia The Associated Press, tanto fuentes estadounidenses como israelíes confirmaron que los bombardeos se realizaron con aviones furtivos y municiones de alta capacidad perforadora, con un peso aproximado de 13.600 kilos.

Los objetivos impactados fueron las instalaciones de Fordow (provincia de Qom), Natanz (principal planta de enriquecimiento de uranio) y el centro de investigación nuclear de Isfahán.