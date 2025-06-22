Trump exige a Irán "hacer la paz" o sufrirá "ataques futuros mucho más grandes"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aclarado que el objetivo del ataque estadounidense era «la destrucción de la capacidad nuclear de Irán», país al que ha descrito como «el número uno de los estados promotores del terror en el mundo», así como la interrupción de su «amenaza nuclear».

Aviones estadounidenses bombardearon las instalaciones nucleares iraníes de Isfahán, Natanz y Fordo, siendo esta última la localización en la que se ha realizado el mayor ataque.

«Esta noche puedo informar al mundo que los ataques fueron un éxito militar espectacular. Las instalaciones de enriquecimiento nuclear clave de Irán han sido completamente y totalmente borradas», ha aseverado el magnate neoyorquino en una comparecencia retransmitida en directo desde la Casa Blanca.

Acto seguido, Trump ha instado a Irán a «hacer la paz», prometiendo «ataques futuros mucho más grandes» si no lo hacen.

El republicano ha denunciado que Teherán «ha estado matando a (sus) pueblos» durante más de 40 años, haciendo de la muerte su «especialidad», y ha decidido que «no dejará que esto siga sucediendo».

«No continuará», ha sentenciado, al tiempo que ha dado las gracias al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por trabajar junto a la Casa Blanca «como un equipo, como tal vez ningún equipo ha trabajado antes», para hacer frente a la «horrible amenaza» contra Israel.

«Con todo eso dicho, esto no puede continuar. Habrá o paz o tragedia para Irán. Mucho más de lo que hemos vivido durante los últimos ocho días (…). Si la paz no llega rápidamente, vamos a buscar esos otros objetivos con precisión, velocidad y habilidad», ha concluido.

Por su parte, las autoridades locales de la gobernación de Qom han confirmado el ataque a la planta nuclear de Fordo tras notificar una serie de explosiones en sus inmediaciones.

«Hace unas horas, después de que se activaran las defensas aéreas de Qom y se identificaran objetivos hostiles, parte del sitio nuclear de Fordo fue atacado por ataques aéreos enemigos», ha explicado Morteza Heydari desde la Portavocía de la sede de la Administración Provincial de Qom, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Mehr.

El mismo medio ha recabado las palabras de un asesor del presidente de la Asamblea Consultiva Islámica, Mehdi Mohammadi, quien ha afirmado, «desde la perspectiva de Irán», que «no ha ocurrido nada demasiado extraño».

«Irán lleva varias noches esperando el ataque a Fordo. El lugar lleva mucho tiempo evacuado y no ha sufrido daños irreversibles. Dos cosas son seguras: primero, el conocimiento no se puede bombardear, y segundo, el que apuesta perderá esta vez», ha agregado, contrario a las afirmaciones de Donald Trump.

Este anuncio llega después de que la Casa Blanca confirmara este jueves que Donald Trump tomaría la decisión sobre si intervenir militarmente o no en Irán «en las próximas dos semanas» para dar margen a que se lleven a cabo negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

El propio Trump advirtió de que un alto al fuego con Irán no acabaría con el conflicto y que la solución debía pasar por el fin del programa nuclear iraní.

«No buscamos un alto el fuego. Buscamos una victoria total y completa. Repito, ya saben cuál es la victoria: nada de armas nucleares», afirmó el líder estadounidense en declaraciones recogidas por la cadena de televisión Fox News.