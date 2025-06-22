Trump incendia Medio Oriente: analistas alertan sobre posible escalada regional y desgaste global

Un escenario de incertidumbre mundial ha provocado la intervención de Estados Unidos en el conflicto entre Israel e Irán. Este sábado, Donald Trump confirmó el bombardeo estadounidense a las instalaciones nucleares iraníes de Fordow, Natanz e Isfahán.

Mediante un discurso, Trump afirmó que el ataque tuvo el objetivo de la “destrucción de la capacidad nuclear de Irán”. En esa línea, instó a Irán a “hacer la paz” o sino caerían “ataques futuros mucho más grandes”.

“Trump es impredecible y esto es una prueba de eso”, comentó en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. “De alguna manera le ha mostrado un señuelo a la opinión pública internacional cuando dice que su decisión se demoraría dos semanas. Por la envergadura de la operación que hemos visto, esa decisión estaba tomada ya hace algún tiempo”, prosiguió.

El también doctor en Estudios Latinoamericanos indicó que se trató de “una demostración de fuerza completa” de parte de Estados Unidos. “Es impresionante ver los bombarderos B-2, así llamados invisibles, desplazarse y además con una carga capaz de penetrar búnkers. Todo es un símbolo potente de poder”, dijo Aranda sobre el accionar de Trump.

En ese contexto, avisa también que “no necesariamente la operación, aunque haya sido calificada como muy exitosa, signifique el fin de las hostilidades en la región”.

Por su lado, el analista internacional Mladen Yopo, consultado por nuestro medio, explicó que las intenciones del presidente estadounidense, por un lado, son de “terminar con el programa nuclear de Irán” y, por otro lado, “que Irán se rinda a como dé lugar”.

A su juicio, avizora difícil que “Irán deje el programa nuclear, sobre todo cuando se está demostrando en el mundo actual que permite resguardar lo que es la soberanía nacional”.

La escalada del conflicto

El ataque de Estados Unidos sin duda cambió la trayectoria del conflicto bélico y aumentó el temor a que éste siga creciendo en intensidad. Sobre todo luego de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señalara que “la paz se logra con la fuerza”. Postura que Donald Trump también ha manifestado tras el ataque a Irán.

Para Gilberto Aranda, hay una “intención, un ánimo, que rápidamente se llegue a una negociación en las condiciones requeridas tanto por Israel como por Estados Unidos”.

“Pero eso es un deseo, un deseo respaldado por una demostración de fuerza enorme, pero tienen también que entender que Irán no puede aparecer capitulando. Es probable que Irán también quiera negociar, pero quiere antes de eso hacer algún tipo de movimiento”, analizó el especialista.

No obstante, pese al aumento de acciones bélicas, Aranda prevé que “una escalada a nivel regional es plausible, no sé si a nivel global”. “También pueden haber mensajes que son decodificados por lobos solitarios dispuestos a emprender incluso acciones de terror en diferentes lugares del mundo. Está bien complejo porque se trata además de un estado teocrático (Irán) que tiene además la autoridad religiosa para emitir ciertas fatuas. Así que yo creo que la situación puede dislocarse rápidamente”, expresó el académico.

Entre las opciones que tiene Irán, según Aranda, está la de “obstaculizar el estrecho de Ormuz, donde pasa el 20% del petróleo mundial”. También, apunta a que “están las bases estacionadas de Estados Unidos en el área, que podrían ser atacadas, tiene varias opciones, pero creo que sí quiere negociar pero sin que eso parezca capitulación”.

Por su parte, Mladen Yopo remarca que “Irán no puede hoy día rendirse, en el fondo significaría el fin de Irán tal como se conoce actualmente”.

“No puede aceptar las condiciones que le presenta Trump. Ahora lo que puede haber es un ataque a ciertas bases militares estadounidenses, fundamentalmente a partir de ciertos actores proxy, que pueden ser los hutíes o sectores más cercanos al régimen iraní. No Irán específicamente, pero va a seguir bombardeando a Israel”, planteó el analista, agregando además que esto podría darse hasta que “Israel baje los decibeles y busque realmente una conversación mucho más amplia que incluya el tema palestino”.

Reacción de la comunidad internacional

Lo que puedan decidir Rusia y China respecto de sus implicancias en el conflicto bélico, como también la Unión Europea, puede ser clave para el desarrollo de éste. Sin embargo, los analistas ven por ahora un lento interés de parte de actores externos sobre lo que está ocurriendo entre Irán e Israel.

“Más allá de los intereses particulares de alguno de los países que van a reaccionar y condenar este ataque, yo siento que hay una cierta hipocresía internacional”, postuló Mladen Yopo.

“Por ejemplo, recién se está condenando el tema de Gaza, pero Israel viene violando el derecho internacional, el derecho humanitario hace mucho tiempo. Este ataque preventivo a instalaciones nucleares está violando la Convención de Ginebra, y así sucesivamente”, agregó el analista sobre la poca preocupación de la comunidad internacional sobre las acciones de Israel.

En tanto, sobre quién sí considera que se involucrará más activamente es sobre China. “Es un país que depende, la mayor cantidad de petróleo iraní va a China. Mandó un par de navíos con inteligencia electrónica que seguramente está proveyendo a Irán”, expresó.

Aranda coincide con que China “está extraordinariamente preocupada porque un suministrador importante de petróleo es Irán para su país, entonces, siempre ha insistido en la negociación diplomática”.

Además, pone la mira sobre Rusia, aliado importante de Irán, a quién analiza con una “poca locuacidad y, más bien, una postura tan moderada”.

“Después de toda la alianza y todo lo que hicieron en Siria en conjunto, hoy si bien rechazó el ataque de Israel a Irán, al mismo tiempo con Estados Unidos se llegó a la idea de que podría eventualmente ser un mediado”, señaló Aranda.

Tampoco descarta un eventual beneficio que esté esperando Rusia de este conflicto. “Esta situación que complica tanto a los países que requieren del petróleo, pues Rusia es productor de petróleo y gas, y esto puede beneficiarlo en un contexto en que todavía hay sanciones”, indicó el académico.

Trump, al borde de la legalidad

La decisión de Donald Trump de atacar Irán tuvo replicas al interior de Estados Unidos, luego de que demócratas lo acusaran de violar la Constitución al saltarse al Congreso para tomar la decisión. Acciones que ya habían sido cuestionadas en el presidente estadounidense hace unos días durante las redadas migratorias en Los Ángeles.

Gilberto Aranda señala al respecto tajante que “estamos hablando de un desafío abierto a la Constitución, que dice que para declarar una guerra se necesita pasar por la aprobación del Congreso”.

“¿Ha sido hecho por presidentes de Estados Unidos antes? Sí, ha sido también ejecutado, pero generalmente son operaciones muy localizadas. Lo hizo la administración Biden en algún momento, lo hizo el mismo Trump respecto de Siria. Pero fueron ocasiones donde los congresistas fueron informados y no se llegó a una guerra”, explicó Aranda.

El analista pone sobre la ecuación además que “Trump está ávido de victorias, de ganancias”. “Él está sobre un terreno que tiene incógnitas, pero es probable que él confíe que tiene posibilidad de mostrar un éxito frente a una economía de Estados Unidos que no está en el mejor nivel y frente a otras protestas que se han esgrimido por la cuestión migratoria”, complementó.

Yopo coincide en tanto con que “está jugando al límite con la constitucionalidad hace mucho tiempo, está usando el resquicio de los decretos presidenciales”.

“Trump internamente está presionado. No solamente está presionando el término de la guerra, sobrepasando los conceptos internos respecto de la Constitución. El hecho de movilizar la Guardiola Nacional en las protestas en California o el hecho de amenazar estudios de abogado, y así sucesivamente, está usando un sentido que le da el Estado, ciertos capacidades, pero justo en el límite de la ley”, cerró Yopo.