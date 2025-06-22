Velatón por Yaidy Garnica: “justicia, verdad y no a la impunidad”

El jueves 19 de junio a las 19:00 de la tarde más de un centenar de personas se reunieron en la Plaza de Armas de Santiago para realizar una velatón por Yaidy Garnica Carvajalino, madre y abuela venezolana de 43 años asesinada el pasado domingo.

Vanessa González, codirectora de Organización Migrantas, inició la concentración pacífica con las palabras “no nos vamos a quedar en silencio frente a estos hechos producto de los discursos de odio, las prácticas de discriminación y de normalizar las violencias”.

Patricia Rojas, presidenta de la Asociación de Venezolanos en Chile (ASOVEN) se comprometió a que “las organizaciones de la sociedad civil vamos a trabajar en esclarecer qué es lo que pasó con Yaidy y que la justicia funcione”.

En la misma línea, Rojas señaló la responsabilidad de los medios de comunicación y de los políticos que instrumentalizan a la población migrante para hacer campañas. “No es posible que en todos los medios todos los días se estigmatice y criminalice a una comunidad entera. De la misma manera, a todos los líderes políticos y legisladores, hemos visto una narrativa instalada que nos hecha la culpa de todos los dolores y necesidades estructurales de este país”, sostuvo.

Al lugar llegaron las hijas de Yaidy Garnica, quienes negaron tajantemente lo que los medios han dicho sobre su madre y las razones de su asesinato. “De la mano de nuestros abogados se sabrá la verdad. Sepan que el crimen no fue por música. En mi casa no había música. Fue un crimen de odio”, zanjó.

En la instancia también estuvieron presentes agrupaciones como Coordinadora Feminista 8M, Red de Periodistas Migrantes, Defendamos la paz Colombia y Pan y Rosas Teresa Flores.

Como cierre de la actividad, hubo un espacio para que los asistentes se tomaran de las manos y clamaran a viva voz: “Justicia, verdad, no a la impunidad”.