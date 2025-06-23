A seis días de las primarias: una recta final tensionada por las posturas de los candidatos en materia internacional

En los últimos días de la campaña y de cara a las primarias presidenciales del pacto «Unidad por Chile«, los ánimos y tensiones dentro del oficialismo han estado lejos de apaciguarse.

Posterior al último debate presidencial, surgieron críticas en contra de la candidata del Partido Comunista y Acción Humanista, Jeannette Jara, por la actitud evasiva que adoptó en este espacio al abordar preguntas en torno a Cuba y Venezuela.

Hasta que anunciara su candidatura, Jara, como ministra de Estado, se había alineado con la condena del Presidente Gabriel Boric hacia regímenes autoritarios en la región, sin embargo, una vez asumió su aventura presidencial tuvo que sobrellevar, además, la postura del PC. “Los comunistas siempre hemos estado por la defensa de los derechos humanos, en Venezuela y cualquier otro lado”, afirmaba ante los cuestionamientos, luego del cambio de gabinete en abril que zanjó su salida.

En el debate de este domingo, y luego de risas al ser requerida nuevamente por el tópico, la exministra fue consultada por el caso de Cuba, a la que en otras ocasiones ha llamado una “democracia distinta”, más no una dictadura. Pese al emplazamiento directo, Jara evitó responder, de la misma forma en que prefirió no tomar una postura personal cuando se le consultó por la participación de Chile en los BRICS y la demanda interna.

Ante este escenario, el presidenciable del Frente Amplio, Gonzalo Winter, pidió en su intervención final llamar a «las democracias por democracias y a las dictaduras por dictaduras«, alertando que si los candidatos oficialistas no explicitan posturas la derecha triunfara en la primera vuelta presidencial.

«Si el candidato del progresismo chileno no es capaz de decir con claridad algo tan sencillo como quién ganó una elección en un país del continente, nos van a arrasar en noviembre. Y no podemos perder la elección de noviembre, es demasiado importante. Tenemos al frente a personas que son antivacunas, que creen que la desigualdad no es un problema, que están por retroceder en los derechos de las mujeres, que quieren debilitar al Estado, que no creen en la salud y la educación pública. Es demasiado lo que está en juego», alarmó.

Por su parte, la líder del Frente Amplio, Constanza Martínez, calificó como «muy necesario que la izquierda se haga esas preguntas incómodas, que sea capaz de decir con claridad cuándo hay una dictadura y cuándo no».

Sumándose al cuestionamiento, la candidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, afirmó que quienes se presentan a una elección deben tomar posturas para que la ciudadanía vote informada. “Todas las indefiniciones se pagan caras. Tarde o temprano van a ser cobradas”, relevó.

“Aquí no lo hacemos. Respondemos siempre y creo que eso es algo que debiéramos exigir a quien quiera que se presente un cargo de este tipo (…), la fortaleza de una candidatura que tiene claridad y que tiene ideas definidas le permite defenderse de los ataques y tener postura ante las cosas, ofrecer y transmitir certeza a los ciudadanos. Claro, que es una debilidad no tener respuesta o guardarlas”, agregó.

En la misma línea y posterior al comité político ampliado en La Moneda, el vicepresidente nacional del PPD, Cristóbal Barra, dijo: «Esperamos que, si es que logra obtener un buen resultado, pueda responder esas preguntas, cómo el país va a dirigir su política exterior, cómo se va a relacionar con dictaduras y regímenes no democráticos. Ella dijo que no mentía, tiene que dar la cara, hablar de frente y decir la verdad».

PC y defensa de Jara

Desde el comando de Jara reaccionaron con sorpresa, e incluso la abanderada explicitó molestias porque las críticas no hayan sido evidenciadas dentro del debate mismo. El presidente del PC, Lautaro Carmona, incluso aludió a una «mirada interesada» ya que «la información está abierta, ya la gente puede decidir (…) cada uno habló por sí mismo».

En tanto, Jara abordó la discusión y afirmó que “efectivamente, creo que Cuba tiene problemas internos, tiene que solucionarlos, y los derechos humanos se deben respetar en todos lados (…) Yo entiendo que hay informes internacionales respecto de presos políticos, y eso me parece que son vulneraciones a los derechos humanos, de estar presos por sus ideas”.

Sin embargo, en el marco de las explicaciones desde su partido por lo moderado de sus opiniones, Marcos Barraza, ex asesor del gobierno y cercano a Jara, argumentó que lo que busca es dar “una señal muy potente de que cuando ella sea electa lejos de interpretar a un sector en particular, desde ya está interpretando al conjunto de la coalición. Y eso me parece que es un atributo más que una debilidad”.