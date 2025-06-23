Acusan a Estado Islámico: 22 muertos por bombazo a iglesia cristiana en Siria

Al menos 22 cristianos murieron y 63 resultaron heridos en un atentado con bomba perpetrado este domingo, día santo cristiano, contra la Iglesia de San Elías, en el barrio de Duweila, en el centro de Damasco, según las autoridades sirias.

El Ministerio de Sanidad de Siria confirmó este balance a la agencia estatal SANA sobre un atentado suicida ocurrido durante la misa dominical, cuando el templo estaba lleno de fieles de la Iglesia Ortodoxa Griega. Es el primer ataque a una iglesia en Damasco en años.

El ministerio indicó que se trató de un atentado suicida atribuido a Estado Islámico. El atacante «entró en la Iglesia de San Elías, abrió fuego y luego se detonó con un chaleco explosivo«.

Las fuerzas de seguridad sirias llegaron rápidamente, acordonaron la zona y comenzaron a recolectar pruebas e investigar las circunstancias del ataque.

La Gobernación de Damasco expresó su condena al “cobarde atentado” contra la Iglesia de San Elías.

El embajador de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, ofreció sus condolencias a las víctimas y reafirmó el apoyo al Gobierno sirio en su lucha contra el terrorismo y la inestabilidad regional.

El enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, pidió una investigación completa y calificó el suceso como un «crimen atroz». Hizo un llamado a la unidad nacional contra el terrorismo, el extremismo y la incitación al odio.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, a través de su director Rami Abdelrahman, denunció la presencia de yihadistas en el sur de Damasco y criticó la pasividad de las autoridades sirias.

Abdelrahman advirtió que se necesitan operaciones de seguridad intensivas, pues habría decenas de suicidas de Estado Islámico en la zona.