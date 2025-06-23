Carolina Tohá descarta "quiebre" en el oficialismo por roces en campaña y apunta a "construir unidad después de la primaria"

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la candidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, destacó la campaña de primarias oficialistas por lograr “un punto muy adecuado entre mostrar debate y diferencia y mostrar un espíritu de encuentro al final”, pero fue cauta al plantear que no sabe con certeza cuánta gente podrían convocar el próximo domingo 29 de junio.

Destacó también que, previo al proceso de primaria, estaba muy instalado que “la presidencial estaba definida, pérdida por nosotros y ganada por Evelyn Matthei, y creo que hoy eso es mucho más confuso”.

“Eso ha ido mostrándole al electorado que es una elección abierta. Espero que eso se haya instalado realmente, porque las elecciones, para ganarlas, lo primero es que hay que hacer es querer ganarlas”, agregó la candidata.

Respecto al tono de las primarias, que ha estado marcado por desencuentros entre Socialismo Democrático y el Frente Amplio, pero también Socialismo Democrático y el Partido Comunista, Carolina Tohá lo desdramatizó.

“Yo creo que el tono ha estado bien en general. Hay cosas que a mi me han molestado, que no me han parecido y con las que tengo críticas, pero yendo a la foto gruesa, hay dos cosas que hay que evitar en una primaria, una es que sea como una primaria de cartón, todos amigos (…) y la gente no ve mucho la diferencia. Eso no creo que sea nada de nuevo, porque una primaria es una elección, de ideas, de matrices políticas, de personas. Aquí, la centroizquierda es diversa, hay proyectos políticos que tienen orientaciones, que tienen historias, que tienen énfasis distintos y que eso se note en una primaria es bueno, necesario y además es una exigencia de transparencia”, dijo.

Como segundo punto, la ex ministra del Interior señaló como un riesgo que “las cosas se vayan a las manos como quien dice, entonces se exaspere tanto el debate que después al momento de juntarse se haga difícil y quede una fractura, una herida que obstaculice una unidad. No creo que aquí se haya llegado a esa situación, creo que se ha tenido una discusión por ratos bastante álgida, pero dentro de los términos razonables, salvo situaciones muy puntuales, que prefiero omitir”.

Sobre los apoyos dentro de cada partido a los candidatos de sus contrincantes, Tohá dijo que “las opiniones de los partidos en torno a esto no han tenido ningúna vacilación. Han sido claros en que va a haber un apoyo a quien gane la primaria. Segundo, uno no borra el sol con un dedo con una primaria. Es verdad que en el mundo que estamos convocando, en ese electorado, en esa ciudadanía, en esos actores sociales, hay quienes no tienen mucha simpatía con algunos de los integrantes de la primaria, y van a votar probablemente por el suyo y si gana otro no van a quedar nada de contentos”.

“Ese es el trabajo político que uno tiene que hacer, de construir unidad después de una primaria. No funciona por decreto. No porque la hiciste todas las voces que son más reacias con ciertos sectores quedan sometidas a este espíritu, sino que hay que ir construyendo ese clima, trabajándolo, y eso vale no solo para el caso de Óscar (Landerretche), sino para muchas personas. Sé que hay gente en otros partidos que tampoco estarían muy contentas si yo gano, debe haber eso sin duda, pero esa es la responsabilidad que tenemos los líderes, de ir construyendo una casa en que todo el mundo se sienta dentro”, sentenció.

Mirando a la vereda contraria, específicamente a la carta de Chile Vamos, Evelyn Matthei, la candidata Tohá planteó que para enfrentarla se debe dar una disputa de diferencias ideológicas, pero también de mostrar “su incongruencia y su poca eficacia en los temas que ellos le proponen a su electorado. Porque es una derecha que se para con gran autoridad en los temas de seguridad o los económicos, y cuando uno ve lo que ha sido su rendimiento en esas aristas es extremadamente discutible que tengan tal fortaleza”.

Sobre seguridad y derechos humanos

Respecto a la conciliación de las políticas de seguridad y la agenda de derechos humanos, dijo que “el proteger la seguridad de las personas es también proteger derechos humanos. Yo creo que eso es lo que hicimos en el tiempo que me tocó dirigir esa política”.

“No ha estado en la palestra el tema de derechos humanos, porque a pesar de que el Estado ha tenido un despliegue en seguridad como nunca estos años, pensemos, solamente, que llevamos un buen rato con despliegue militar en la macrozona sur, en la frontera, no tenemos incidentes graves de derechos humanos. Este es el primer gobierno de hace como cinco en que las fuerzas del Estado no generan víctimas fatales en la macrozona sur”, explicó la candidata.

Agregó que “seguramente si hubiera habido embarradas como las que hubo en el gobierno anterior o en otras ocasiones el tema estaría en el corazón de la agenda, pero no ha estado porque se ha logrado que la acción del Estado sea respetuosa de los derechos humanos y eso no ha pasado por casualidad. Es porque ha habido una preocupación, un trabajo con las policías, y porque ha habido un aprendizaje también”.