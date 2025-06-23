Colección de libros busca entregar herramientas a niñas, niños y jóvenes con la mediación de cuidadoras y cuidadores

Reconocida por sus libros ilustrados de divulgación, La Bonita Ediciones busca empoderar a niñas, niños, jóvenes y también generar conciencia ciudadana y pensamiento crítico. Es en ese contexto que su colección «Nuestra Sexualidad» busca entregar herramientas para que ellas y ellos puedan conocerse a sí mismos, aceptar los procesos del desarrollo y valorar la diversidad, promoviendo conversaciones abiertas y una educación sexual integral basada en el respeto y la inclusión.

“¿Cómo se crea un ser humano?”, escrito Lorena Herrera e ilustrado por Mathias Sielfeld (Oye Mathias), propone revisar cuestionamientos que niñas y niños suelen hacerle a los adultos con la expectativa de saber más sobre sus cuerpos y no de recibir, a cambio, evasivas desde rostros ruborizados. Mediante el humor, ayudará a generar conversaciones sobre temas recurrentes, ayudados por las preguntas que una niña, un niño y un extraterrestre se hacen cuando buscar comprender cómo se crea un ser humano. Un texto recomendado desde los cinco años.

“Este libro fue hecho desde conversaciones reales y genuinas que he tenido con niños y niñas sobre el tema. Desde ahí, creo que es fundamental que sea leído colectivamente, donde los temas vayan siendo conversados, ejemplificados, siempre desde la necesidad de saber de cada niño o niña. Los y las adultas solemos preguntarnos ¿hasta dónde debe saber un niño o niña de temas que nos parecen complicados? La respuesta es sencilla: como cualquier persona, deben saber hasta donde lo necesiten, y esa necesidad se expresa precisamente en sus preguntas. El mundo adulto debe aprender a escuchar a la infancia, la clave de muchas cosas la tienen ellos y ellas más que nosotros”, explicó Herrera, profesora y autora del libro.

Por su parte, “¿LGBTQué?”, de Gabriela Alburquenque y Lucha Sotomayor, con ilustraciones también de Mathias Sielfeld (Oye Mathias), recorre el arcoíris de la diversidad sexual y de género. Esto, con la idea de que sus lectoras y lectores puedan entender los conceptos, causas y personas asociadas a la historia de la LGBTQIA+, además de contestar preguntas al relacionadas y reflexionar sobre lo común y lo diferente de toda la humanidad. Una guía completa que profundiza desde definiciones básicas hasta concepciones erróneas del colectivo LGBTQIA+. Recomendado desde los diez años.

“Los niños y niñas hoy tienen acceso a –literalmente–, toda la información que existe. Nacieron en un mundo donde pueden acceder a lo que quieran de manera inmediata. Pero información no es lo mismo que conocimiento. Es también relevante guiar los procesos de acceso a la información, para que esta se transforme en conocimiento”, comentó Sotomayor sobre aquello que la motivó a co-escribir un libro de estas características, siempre pensando en su mediación.

A lo que agregó: “Estos libros siempre están pensados para ser una puerta de entrada al diálogo. Quizás un niño, niña, niñe le hace preguntas a sus cuidadores, y no siempre tendrán las respuestas. Esta herramienta espera ayudar en estos procesos, e incentivar una comunicación más fluida en torno a estos temas”.

“Estamos convencidas de que la información veraz y urgente, entregada con un lenguaje directo y que interpela, es la vía para empoderar y concientizar a las nuevas generaciones. Y ese espíritu es parte de la colección Nuestra Sexualidad, pues a través de información clara y sin tabúes, invita a comprender cómo se crean los seres humanos, los cambios de la pubertad y la diversidad sexual y de género”, complementó Gabriela Precht, directora de La Bonita Ediciones.