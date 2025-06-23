Tras casi ocho meses desde su desaparición: defensa de Julia Chuñil acusa vulneraciones graves y pérdida de confianza en el Ministerio Público

Este lunes, la familia de Julia Chuñil se presentó en los Tribunales de Justicia para asistir a los alegatos ante la Segunda Sala de la Corte Suprema.

Las abogadas Carmen Calfil, Karina Riquelme y Mariela Santana lideraron la apelación del recurso de amparo en favor de los familiares de la dirigente mapuche desaparecida desde noviembre de 2024, cuyo rechazo previo por parte de la Corte de Apelaciones de Valdivia generó profunda preocupación entre organizaciones de derechos humanos.

El equipo jurídico solicitó que se revisen las actuaciones del Ministerio Público, Carabineros y la PDI en el marco de la investigación por la desaparición de Chuñil, señalando presuntas vulneraciones a derechos fundamentales. La familia, representada por Pablo San Martín Chuñil, reafirmó su exigencia de verdad y justicia, haciendo un llamado a garantizar el respeto irrestricto al debido proceso y a los derechos de los pueblos indígenas.

Durante el punto de prensa posterior, la abogada Karina Riquelme fue enfática en denunciar que el Ministerio Público vulneró gravemente los derechos de la familia al entregar antecedentes falsos para justificar un allanamiento.

“En la casa de Jeanette Troncoso Chuñil nunca hubo ni existió ningún rastro de sangre de Julia, eso es falso y no es algo que nosotros venimos a afirmar con la palabra, sino que hemos adjuntado los informes genéticos y los informes periciales que dan cuenta de ello”, afirmó.

En ese sentido, Riquelme cuestionó que “no hemos obtenido respuesta ni de parte de la institución ni de parte de la Corte de Apelaciones de Valdivia del hecho específico que estamos denunciando, que es que el Ministerio Público entregó información falsa al Poder Judicial para poder realizar una entrada y registro en la casa de la familia”.

Respecto a los apremios ilegítimos denunciados por Jeanette Troncoso, la abogada confirmó que ya existe una investigación en curso. “Se nombró una fiscal regional y se está investigando. Esperamos que se lleve adelante esa investigación y que, en definitiva, se sancione a los culpables”, explicó.

La defensa también solicitó que se aparten de la causa a los funcionarios policiales involucrados en estos hechos. “Esperamos que luego de resuelto este amparo y tomando en consideración que existe una investigación en contra de ese funcionario, se tomen las decisiones correspondientes para que ninguno de los que hayan estado inmiscuidos en ese tipo de diligencias ilegales siga siendo parte de esta investigación”, señaló Riquelme.

Por su parte, Pablo San Martín Chuñil, hijo de la dirigente mapuche, expresó que, como familia, “lo único que buscamos es la verdad y justicia sobre lo que le ocurrió a mi madre y que se culpen a los verdaderos responsables. Aquí no queremos que se haga un montaje como lo trataron de hacer con mi hermana”.

“Nos costó mucho convencerla de que hiciera esta declaración a las (organizaciones) de derechos humanos. Ella quedó muy mal, sentía mucho miedo. Nos contaba que le daban ganas de llorar, de gritar dentro del furgón, y que no podía porque la estaban culpando”, agregó.

En ese contexto, la Riquelme aseguró que “para seguir adelante una investigación de estas características se necesita tener confianza en la institucionalidad. Que se le diga al Ministerio Público que no puede afirmar hechos que no son ciertos”.

Cabe destacar que el máximo tribunal del país tiene un plazo de 24 horas para pronunciarse respecto del recurso de amparo, por lo que la resolución podría conocerse durante este martes.