Diputado Palma y falta de fiscalización de licencias médicas: “Seguimos con métodos bastante retrógrados"

Como una manera de enfrentar el problema surgido por el informe de Contraloría sobre mal uso de licencias médicas, la Cámara de Diputadas y Diputados creó una Comisión Especial Investigadora que se centrará en la fiscalización y el funcionamiento de los servicios públicos que debieron velar por un buen uso de esta herramienta.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el diputado Hernán Palma (FRVS), quién preside la instancia investigadora, se refirió a los objetivos de esta comisión. “La idea es esclarecer, disponer de todos los antecedentes que sean pertinentes, porque pensamos que esta es una herramienta muy necesaria para el descanso de las personas cuando están verdaderamente enfermas y no un instrumento para estar haciendo mal uso de él”, expuso de entrada el legislador.

Igualmente, Palma detalló los pasos a seguir por la comisión: “Hay distintos actores. Vamos a invitar a la COMPIN, que es la que fiscaliza las licencias médicas, e invitaremos a la SUSESO y a la contralora. Nos parece que lo que ha sucedido acá es inadmisible».

“La gente la pasa mal en la tramitación de sus licencias cuando son verídicas. Y como paradoja, en el otro extremo, se dan estas licencias desmedidas, por períodos prolongados, que vamos a tener que investigar cómo se llegó a ello y pasaron todos los filtros. Es decir, quién pidió informes complementarios, quién pidió las fichas, quién citó a los profesionales que las dieron. Hay que suponer que hay una complicidad entre quién la emite y quien la utiliza de mala manera”, advirtió Palma.

Al respecto, el diputado profundizó sobre cómo asegurar un buen uso de las licencias médicas en el país. “Hay un tema de interoperabilidad del sistema. Estamos en una era de tecnología digital avanzada y, sin embargo, seguimos con métodos bastante retrógrados que no permiten evaluar de forma oportuna y expedita la emisión de licencias médicas”, señaló.

“Hay que hacer una revisión profunda, hay que hacer un mea culpa por parte de los organismos del Estado, para poner en marcha los dispositivos que tienen que ser operativos”, complementó Palma.

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