Familia de Julia Chuñil llega a la Corte Suprema: denuncian intimidación y violaciones a derechos humanos

Esta mañana la Corte Suprema revisará la apelación interpuesta luego de que la Corte de Apelaciones de Valdivia rechazara el recurso de amparo presentado en favor de la familia. Este recurso denuncia actos ilegales y arbitrarios cometidos por el Ministerio Público, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, en el contexto de la investigación por la desaparición de Julia Chuñil.

Uno de los hechos más graves denunciados en el recurso es la intimidación sufrida por Jeannette Troncoso Chuñil, hija de Julia, quien fue interrogada sin presencia de abogado por el Suboficial Mayor José Arriagada Solar, de LABOCAR, al interior de un vehículo policial. Según el testimonio, el funcionario la acusó directamente de la desaparición, utilizó frases amenazantes y realizó gestos intimidatorios con su arma, todo en presencia de la fiscal regional Tatiana Esquivel, quien no detuvo el procedimiento y ha sido ratificada en el cargo por la Fiscalía Nacional.

La abogada Mariela Santana subraya la gravedad de estos hechos: “Esperamos que el máximo tribunal acoja los recursos, falle con enfoque en derechos humanos (ddhh) y ordene restablecer el imperio del derecho”.

El recurso expone el procedimiento de allanamiento llevado a cabo el 30 de enero en la vivienda de Jeannette Troncoso, en Máfil, realizado con un desproporcionado despliegue policial. Según el documento, dicha diligencia se habría basado en antecedentes falsos entregados al Juez de Garantía por la Fiscalía, vinculados a un supuesto hallazgo de ADN en la casa familiar que posteriormente fue descartado por informes periciales.

La acción constitucional recalca que estos hechos vulneran derechos fundamentales como la libertad personal, el debido proceso, la integridad física y psíquica y los derechos de los pueblos indígenas, establecidos en el Convenio 169 de la OIT. La familia teme la preparación de un montaje para encubrir a los verdaderos culpables, y exige una investigación transparente, que respete los derechos de las víctimas y profundice líneas de investigación no priorizadas hasta el momento, con vistas a la búsqueda efectiva de Julia Chuñil.