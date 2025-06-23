Gobierno confirma presencia de Presidente Boric en BRICS pese a críticas opositoras por postura ante conflicto Irán-Israel

El ataque de Estados Unidos a Irán ha dejado coletazos en el mundo y también en nuestro país. Lo anterior, especialmente luego del pronunciamiento del Presidente Gabriel Boric condenando la acción bélica estadounidense. Como efecto dominó, también se ha intensificado el cuestionamiento a su participación en la cumbre BRICS en las próximas semanas.

En su cuenta de X, el mandatario expuso el sábado que “defenderemos el respeto al derecho internacional humanitario en todas las instancias. Tener poder no autoriza a utilizarlo vulnerando las reglas que como humanidad nos hemos dado. Aunque seas Estados Unidos. Exigimos y necesitamos paz“.

Reacción que ha sido cuestionada desde la derecha, acusándola de precipitada e imprudente, a lo que esta mañana, de manera tajante y breve, Boric reafirmó que “los principios nunca son apresurados”.

Estados Unidos anuncia que acaba de bombardear centrales nucleares en Irán. Atacar centrales nucleares está prohibido por el derecho internacional. Chile condena este ataque de EEUU. Defenderemos el respeto al derecho internacional humanitario en todas las instancias. Tener… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) June 22, 2025

Y aunque lo respaldaron, desde el oficialismo también realizaron un llamado a la cautela. El senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, afirmó no tener “mayores matices respecto del comunicado del Presidente. Simplemente, sería cuidadoso respecto de con qué eje queremos estar”, enfatizó, apuntando a la postura del Mandatario.

En tanto, el parlamentario del Partido Socialista, Tomás de Rementería, valoró las palabras del Presidente ya que “es defender lo que ha sido la política exterior de Chile hace mucho tiempo, como el presidente Lagos al oponerse a la guerra en Irak y, en su momento, el presidente Aylwin haciendo lo propio respecto a la invasión de Kuwait”.

“Tiene que ver con una política de Estado de defender la solución pacífica de las controversias en materia internacional, el multilateralismo y el derecho internacional humanitario”, agregó.

Desde la UDI, en contraparte, su presidente, Guillermo Ramírez, catalogó las palabras del mandatario como “demasiado radicales, precipitadas, adelantadas y con muy poca información”.

¿Qué pasará con los BRICS?

Entre las voces de la centro-izquierda que aún no se convencen de la presencia del jefe de Estado en los BRICS -donde Irán también está invitado- y los dardos de la derecha, el canciller Alberto Van Klaveren abrió la posibilidad a evaluar el viaje del Presidente Boric, pero afirmando que de momento su participación “está confirmada”.

“Por supuesto, el contexto global es un contexto muy dinámico, muy cambiante, y obviamente si llegaran a haber hechos nuevos, por supuesto habría que verificar si es que continúa la reunión de BRICS”, detalló el secretario de Estado.

Así, Van Klaveren informó estar en contacto con su par de Brasil, quién confirmó la reunión, pero también aclaró que hay duda sobre la presencia de distintos líderes a raíz de las tensiones mundiales actuales. También, reiteró que “la agenda de los BRICS es principalmente de carácter económico y nos centraríamos en ese ámbito”.

“Asistimos a la cumbre de BRICS simplemente como un país invitado. No vamos a participar en las deliberaciones propias de los BRICS, porque no somos miembros y tampoco está en nuestra agenda convertirnos en miembros”, sentenció el canciller.

Críticas y respaldos

En ese contexto, las opiniones sobre la presencia del mandatario en los BRICS han sido diversas. “Participan países como Rusia, ha sido invitado Irán. Nosotros creemos en la buena relación con todos los países, ojalá una que sea lo más amplia posible y que signifique oportunidades comerciales, culturales para Chile. Pero, en este momento, participar activamente es una mala señal para el mundo”, advirtió Ramirez.

El timonel de la UDI complementó su postura señalando que puede “afectar los intereses de Chile. En un momento en que Rusia está en guerra contra Europa y en que Irán está en guerra con Israel, no parece sensato sentarse en la misma mesa con Rusia e Irán”, agregó.

Por otro lado, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, afirmó “no estar de acuerdo con las críticas hacia el Presidente de la República por acudir a una invitación que se le ha hecho antes a Chile”.

“Lo que en algún momento fue la reunión de economías emergentes que hoy son consolidadas como China, Rusia o Brasil, y por cierto la India, es un espacio que le da a Chile la posibilidad de tener información, de participar de decisiones que vamos a tener que tomar países que podemos ser afectados por las cosas que están pasando”, señaló el senador, recalcando, no obstante que se debe actuar en la instancia “con la prudencia que se requiere”.