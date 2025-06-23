¿Hay o no paz? Donald Trump anuncia acuerdo de paz entre Irán e Israel en medio de nuevas explosiones en Teherán

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su red Truth Social que Irán e Israel habrían alcanzado un acuerdo de paz. Sin embargo, y pocos minutos después, un alto funcionario iraní informó a CNN que “Teherán no ha recibido propuestas de alto el fuego».

«Las afirmaciones de Israel y Estados Unidos son una estratagema para justificar la agresión continua. En este momento, el enemigo está atacando activamente a Irán”, explicó la fuente, quien igualmente aseguró al mismo medio que «Irán no ha recibido ninguna propuesta» y que «no ve motivos para ello».

El plan que Trump había explicado consistía en 2 fases distintas. En primer lugar, Irán iniciaría el alto el fuego y que, tras 12 horas, Israel haría lo propio. Esto, para que “a las 24 horas, el mundo anunciará oficialmente el fin de la ‘Guerra de los 12 Días». Lo anterior comenzaría luego de unas 5 horas, aproximadamente a las 7:00 horas de Teherán.

Poco después, Reuters citó a otro funcionario iraní señalando que «Teherán habría finalmente aceptado la propuesta de Trump». Además, explicaron que la solución habría contado con la mediación de Qatar.

A los segundos, el portal Al Jazeera dio otro giro en la historia. Según fueron informados, «la posibilidad de un alto el fuego para poner fin a la agresión israelí estará sobre la mesa en las próximas horas. Detener la agresión de Israel es la puerta de entrada al diálogo con Irán. No confiamos en Estados Unidos y nos comunicamos con países amigos».

Trump sin embargo, declaró a diversos medios que «el alto el fuego es ilimitado. Va a durar para siempre», entre otras afirmaciones, como «no creo que vuelvan a dispararse», «este es el final de la guerra» y «es algo grande y maravilloso para Israel y para el mundo».

Una situación que resulta ilustrativa de lo impredecible que ha sido hasta ahora la administración de Trump, en un escenario que, según se anticipa, podría alimentar las llamas del incendio que ya ha provocado dentro de la política de Estados Unidos y de su propio movimiento «MAGA».

Lo cierto es que, de momento, en Israel han declinado referirse a la propuesta de paz de Donald Trump, luego de que Netanyahu finalizara hace escasos minutos una reunión que se extendió por más de 4 horas con los altos mandos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y del Mossad.

En paralelo, nuevos bombardeos se reportan en Teherán

Mientras que todavía queda por confirmar el futuro del conflicto en Medio Oriente, en Teherán, la capital de la república islámica, se han registrado enormes explosiones en una nueva serie de ataques israelíes que ya se extienden por 12 días.

Algunos medios informan, además, que Israel habría llevado a cabo un nuevo «asesinato de alto nivel», mientras que por redes sociales muestran a una multitud rodeando la supuesta escena del ataque.

Además, circulan diversos videos que muestran el momento en que un presunto dron israelí es derribado por las fuerzas iraníes en la capital del país, aunque todavía no hay confirmación oficial de Israel ni Irán.

Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, desmintió tajantemente las declaraciones de Trump. «Como Irán ha dejado claro en repetidas ocasiones: Israel lanzó la guerra contra Irán, no al revés. Hasta el momento, no hay ningún ‘acuerdo’ sobre ningún alto el fuego ni cese de operaciones militares», aseguró vía X.

Sumando que «siempre que el régimen israelí cese su agresión ilegal contra el pueblo iraní a más tardar a las 4:00 a. m., hora de Teherán, no tenemos intención de continuar nuestra respuesta después. La decisión final sobre el cese de nuestras operaciones militares se tomará más tarde».