Irán ataca bases militares de EEUU en Qatar e Irak en represalia por bombardeo

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció el inicio de ataques contra las bases de Estados Unidos en Qatar e Irak como represalia por el bombardeo lanzado el domingo sobre instalaciones nucleares iraníes, y ante el cual el Teherán ya había adelantado que respondería.

Las Fuerzas Armadas iraníes dicen responder a la «flagrante agresión» del «régimen criminal» de Estados Unidos sobre instalaciones nucleares «pacíficas», según señaló la televisión oficial. Para ello, han emprendido lo que describen como «un devastador y poderoso ataque», del que no han trascendido detalles.

El ataque iría dirigido contra la Base Aérea Al Udeid, descrita en el comunicado iraní como «el mayor activo estratégico» de Estados Unidos en la región. Con esta operación, afirmaron que pretenden dejar claro que «bajo ninguna circunstancia» dejarán sin respuesta una violación de la «integridad territorial, la soberanía y la seguridad nacional».

El propio presidente de Irán, Masud Pezeshkian, insistió esta misma tarde en la red social X que la «agresión» estadounidense no quedaría impune. «Defenderemos la seguridad de esta amada nación y responderemos a cada herida en el cuerpo iraní con fe, sabiduría y determinación», compartió.

Cabe destacar que Qatar alberga la Base Aérea Al Udeid, construida en 1996 y cuartel del Mando Central de Estados Unidos. Es la más grande en términos de personal de todas las repartidas por la región del país norteamericano, con unos 10 mil efectivos, y fue una de las paradas del presidente Donald Trump en su reciente gira por Oriente Próximo.

La Embajada estadounidense en Doha instó a los ciudadanos a permanecer refugiados en un alerta lanzada este lunes y de la que no dio detalles, pero que precedió a una decisión del Gobierno qatarí de cerrar el espacio aéreo como medida de precaución ante un potencial ataque que finalmente ha terminado produciéndose, y que dejó explosiones en los cielos del país, según la cadena Al Yazira.