Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 12 de abril de 2026


Jarry se sumó a Garin y Barrios con debut triunfal en qualy de Wimbledon

El "Príncipe" derrotó en dos sets al ruso Pavel Kotov y firmó un lunes perfecto para el tenis chileno en la etapa clasificatoria del tercer Grand Slam de la temporada.

El "Príncipe" derrotó en dos sets al ruso Pavel Kotov y firmó un lunes perfecto para el tenis chileno en la etapa clasificatoria del tercer Grand Slam de la temporada.

Deportes

Jornada redonda la de este lunes para el tenis chileno en la qualy de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada. Es que a los estrenos triunfales a primera hora de Cristian Garin (109° del ranking ATP) y Tomás Barrios (107°), se sumó el de Nicolás Jarry (145°).

El «Príncipe», 32° cabeza de serie, se sumó a sus compatriotas tras vencer al ruso Pavel Kotov (214°) por parciales de 7-6 (5) y 6-1, en una hora y 21 minutos de juego.

La primera manga fue bastante pareja y los dos mantuvieron sus servicios hasta definir todo en un tiebreak, donde el nacional se impuso por 7-5, mientras que en el segundo episodio «Nico» marcó mayores diferencias y con tres rupturas, en el primer, tercer y séptimo juego, sentenció la victoria.

En segunda ronda, Jarry enfrentará al vencedor de la llave entre el eslovaco Jozef Kovalik (381°) y el francés Antoine Escoffier (259°).

Consignar que los chilenos deben ganar dos partidos más en la qualy para intentar ingresar al cuadro principal del prestigioso torneo de Wimbledon.

Entradas relacionadas:

Claves: , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
Ministra Lincolao acepta disculpas de la UACh tras agresión en Valdivia
post-title
Papa León XIV en histórica vigilia: "¡Basta de guerra! Siéntense a la mesa del diálogo, no a la del rearme"
post-title
Democracia Cristiana define su futuro en elecciones marcadas por diferencias sobre la política de alianzas
post-title
Caso Megaincendio: Ministro Poduje denuncia a constructora por fallas estructurales críticas

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X