Jarry se sumó a Garin y Barrios con debut triunfal en qualy de Wimbledon

Jornada redonda la de este lunes para el tenis chileno en la qualy de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada. Es que a los estrenos triunfales a primera hora de Cristian Garin (109° del ranking ATP) y Tomás Barrios (107°), se sumó el de Nicolás Jarry (145°).

El «Príncipe», 32° cabeza de serie, se sumó a sus compatriotas tras vencer al ruso Pavel Kotov (214°) por parciales de 7-6 (5) y 6-1, en una hora y 21 minutos de juego.

La primera manga fue bastante pareja y los dos mantuvieron sus servicios hasta definir todo en un tiebreak, donde el nacional se impuso por 7-5, mientras que en el segundo episodio «Nico» marcó mayores diferencias y con tres rupturas, en el primer, tercer y séptimo juego, sentenció la victoria.

En segunda ronda, Jarry enfrentará al vencedor de la llave entre el eslovaco Jozef Kovalik (381°) y el francés Antoine Escoffier (259°).

Consignar que los chilenos deben ganar dos partidos más en la qualy para intentar ingresar al cuadro principal del prestigioso torneo de Wimbledon.