Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 12 de abril de 2026


"Los principios nunca son apresurados": Presidente Boric defiende su postura sobre el ataque de EE.UU. a Irán

Las declaraciones del mandatario se dan tras una serie de críticas esbozadas por varios sectores a raíz de su publicación en la red social X, donde afirmó que "Chile condena este ataque". Lo anterior, a pocos instantes de su confirmación.

Las declaraciones del mandatario se dan tras una serie de críticas esbozadas por varios sectores a raíz de su publicación en la red social X, donde afirmó que "Chile condena este ataque". Lo anterior, a pocos instantes de su confirmación.

Nacional

Durante la mañana de este lunes, el Presidente Gabriel Boric defendió sus impresiones sobre el ataque realizado por Estados Unidos a Irán en el marco del conflicto armado que enfrentan dichas naciones desde el 21 de junio.

«Los principios nunca son apresurados«, declaró a la prensa tras una actividad con niñas y niños de un jardín infantil en el Palacio de La Moneda.

Cabe recordar que, a pocos instantes de que se confirmara la acción emprendida por el Gobierno de Donald Trump, el mandatario expresó su postura a través de su cuenta de X: «Estados Unidos anuncia que acaba de bombardear centrales nucleares en Irán. Atacar centrales nucleares está prohibido por el derecho internacional. Chile condena este ataque de EEUU”, escribió.

Lo anterior, agregando que «defenderemos el respeto al derecho internacional humanitario en todas las instancias. Tener poder no autoriza a utilizarlo vulnerando las reglas que como humanidad nos hemos dado. Aunque seas Estados Unidos. Exigimos y necesitamos paz».

Una pronta respuesta en materia internacional que despertó varias críticas provenientes de diversos sectores políticos, especialmente en la vereda de la oposición. De hecho, sus palabras también impulsaron acciones como las del diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, quien solicitó a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja una sesión extraordinaria para analizar la reacción del Gobierno.

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