Ministerio de Transportes inicia estudios para tren directo entre Santiago y Concepción

El Ministerio de Transportes inició oficialmente los estudios de prefactibilidad para el proyecto “Acceso Norte Ferroviario a Concepción”, una ambiciosa propuesta que busca habilitar una conexión directa entre Santiago y la capital del Biobío por tren.

Esta nueva ruta, que se sumaría a la red nacional de transporte, promete transformar la movilidad entre ambas regiones, reduciendo tiempos de viaje y mejorando la eficiencia logística del transporte de carga.

El proyecto, encargado al Programa de Vialidad y Transporte Urbano (Sectra), tendrá un costo superior a los mil 260 millones de pesos y será ejecutado por las consultoras Solutiva y V&R. Se espera que sus resultados estén disponibles en un plazo de 36 meses.

“Tal como me lo pidió el Presidente Boric al asumir como ministro de Transportes y Telecomunicaciones, nos propusimos reactivar la red ferroviaria del país con el ‘Plan Trenes para Chile’. Hoy damos un paso importante con este estudio para avanzar hacia una conexión directa en tren entre Santiago y Concepción«, señaló el ministro Juan Carlos Muñoz.

«Esto no solo permitirá reducir los tiempos de viaje, sino que también impulsará el desarrollo del sur y su competitividad logística. Queremos un tren pensado al servicio de las personas: rápido, cómodo, sostenible y que responda a lo que cada comunidad necesita”, añadió.

Actualmente, para llegar en tren a Concepción desde Santiago es necesario tomar un desvío por el ramal a Yumbel, lo que alarga el recorrido y resta competitividad al modo ferroviario. La nueva vía busca solucionar este cuello de botella con un acceso directo por el norte de la ciudad.

Asimismo, el ministro explicó que “la Región del Biobío, y en específico el Gran Concepción, alberga un sistema de puertos, lo que posiciona al proyecto Acceso Norte como una iniciativa clave para potenciar la competitividad de la región y del país pensando, por ejemplo, en las exportaciones«.

«Este proyecto podrá ofrecer acceso directo a varios de estos puertos, beneficiando potencialmente tanto a los productos provenientes del valle central (Región del Maule y Ñuble, por ejemplo) como a aquellos de la zona sur. Además, se contempla una conexión estratégica con el aeropuerto Carriel Sur, lo que ampliará significativamente su área de influencia, no sólo en términos de viajes internacionales, sino también en la gestión de carga”, agregó.

Justamente, además de los beneficios para el transporte de pasajeros, el proyecto podría convertirse en una pieza clave para la competitividad logística del sur de Chile. La Región del Biobío alberga diez puertos, y un acceso ferroviario eficiente podría fortalecer su rol exportador, incluyendo una conexión estratégica con el aeropuerto Carriel Sur, para potenciar el transporte de carga internacional.

El tramo de análisis contempla cerca de 99 kilómetros, y busca ofrecer trazados que conecten directamente con Concepción por el norte. Este estudio forma parte del Plan Maestro Ferroviario impulsado por Sectra y el ministerio, que ya considera iniciativas similares en regiones como Los Ríos, Araucanía, Coquimbo y Antofagasta.