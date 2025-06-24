¿Chile debe asistir a la cumbre de los BRICS? La dispar reacción del mundo político ante la decisión de Presidencia

Continúan las reacciones al viaje que realizará el presidente Gabriel Boric para participar de la Cumbre del grupo BRICS, que se realizará el próximo 6 y 7 de julio. Mientras algunos sectores del oficialismo -principalmente el Partido Comunista- valoran la asistencia del mandatario, desde el Socialismo Democrático y la oposición fustigaron la decisión de La Moneda de participar del encuentro.

Lo anterior, en una semana marcada por la agenda internacional en La Moneda. A las declaraciones del Presidente respecto a los bombardeos de Estados Unidos contra instalaciones nucleares de Irán, se sumó la presión de la oposición para que el Jefe de Estado no participe de la cumbre del Grupo BRICS.

Sin embargo, desde Presidencia confirmaron la participación del Mandatario y detallaron que «la presencia de Chile como invitado en la Cumbre de los BRICS está orientada a promover una oportunidad para seguir consolidando al país en la escena internacional, posicionándose como un actor relevante en temas de cooperación económica, política y social a nivel global».

Cabe destacar que Boric acompañará sesiones oficiales y mantendrá reuniones bilaterales con jefes de Estado, según confirmaron desde La Moneda.

«Asistimos a la cumbre del BRICS simplemente como un país invitado. No vamos a participar en las deliberaciones propias de los BRICS, porque no somos miembros y tampoco está en nuestra agenda convertirnos en miembros”, explicó el canciller Alberto van Klaveren.

La dispar reacción del mundo político a la asistencia a la cumbre

El presidente del PC, Lautaro Carmona, valoró la decisión de La Moneda de asistir al encuentro: “Yo soy partidario, pero no soy del Gobierno. Soy de un partido de Gobierno”.

“Lo veo con mucha simpatía. Creo que son los caminos que permiten que auguramos modelos de desarrollo con el valor agregado en lo que es nuestro proceso industrial, que integren todas las capacidades profesionales que puede producir el propio país, que usen correctamente las cualidades de recursos naturales que tiene el país para el beneficio de la inmensa mayoría”.

Por su parte, y en conversación con CNN, el excanciller Heraldo Muñoz manifestó que la decisión de La Moneda es «razonable».

En esa línea, puntualizó que «la invitación viene de Brasil, la reunión se hará en julio en Río de Janeiro y el Presidente Lula ha invitado al Presidente Boric. A mí me parece que, primero, y considerando la relación con Brasil, el declinar aquello no hubiera sido una buena señal bilateral».

«Chile ha sido invitado algunas veces a las reuniones del G20 y ha asistido en calidad de observador. Por eso, me parece muy razonable y conveniente de hecho que el Presidente asista a esta reunión y, además, se trata de un foro donde hay actores relevantes en un momento de crisis global del comercio donde Chile puede expresar su voz respecto a lo que está pasando», enfatizó. Sin embargo, no todos en el oficialismo celebraron la decisión de Presidencia.

Desde el Socialismo Democrático las críticas no se hicieron esperar. El diputado Raúl Soto (PPD) aseveró que «tomar una postura por un bando en desmedro del otro puede causar efectos nocivos para nuestro propio país».

Por su parte, el senador socialista Juan Luis Castro advirtió que «es inconveniente ir al BRICS, porque Rusia, especialmente China, tienen intereses creados hacia Irán».

La oposición igualmente se sumó a los cuestionamientos por la asistencia del mandatario a la cumbre que se celebrará en Río de Janeiro. El diputado Diego Schalper (RN) sostuvo que «el Presidente de la República tiene que permanecer en nuestro país a la espera de lo que está ocurriendo y no enviar ninguna señal errática respecto de la posición neutral de Chile».

A su vez, el senador del Partido Demócratas, Matías Walker, señaló que «en estos momentos tan complejos para el mundo, Chile tiene que estar del lado de las principales democracias occidentales, de Alemania, de Francia, del Reino Unido, y no de Irán o de Rusia».

«Es muy importante, para la coherencia de la política exterior de Chile, rodearnos de los países que respetan la democracia, los derechos humanos. Y el hecho de que Irán asista como invitado al BRICS obviamente que es contradictorio. Estamos hablando de una dictadura teocrática que viola permanentemente los derechos de las mujeres, de los opositores, que los cuelga en las principales calles y que está fabricando arsenal nuclear», complementó el ex DC.

Finalmente, Walker realizó un llamado al Presidente de que «más allá de sus ideas políticas, tenga presente los intereses superiores del Estado de Chile en estas decisiones. Podemos tener la mejor relación con Brasil, con la India, y lo estamos teniendo. Fueron muy exitosas las giras de Estado del Presidente Boric a esos países, pero no tenemos por qué mezclarnos con Rusia, que ha sido el invasor de Ucrania, y con Irán».