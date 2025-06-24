Con una asistencia mayor al 90%: Gobierno realiza balance positivo de la PAES de invierno

En esta aplicación invernal de la PAES, realizada el pasado 16, 17 y 18 de junio, se mantuvo una cifra estable de asistencia respecto a los años anteriores. En 2024, por ejemplo, hubo una participación de un 91,1%, y en 2023, del 90,9%.
Víctor Orellana, subsecretario de Educación Superior, evaluó positivamente el proceso: «Hacemos un buen balance de la aplicación de la PAES de Invierno, la que contó con sedes a lo largo de todo Chile para garantizar su acceso».
«Pese al clima, las y los futuros estudiantes contaron con esta nueva oportunidad para rendir las pruebas, lo que sin duda es un esfuerzo del Gobierno en conjunto con el DEMRE pero que, tal como hemos visto, ha dado buenos frutos al plantearse como una nueva posibilidad para acceder a la educación superior«, añadió.
En tanto, Leonor Varas, directora del DEMRE, destacó que «las cifras de asistencia a la PAES de Invierno nos muestran que para las y los postulantes esta es una instancia atractiva para contar con más y mejores opciones a la hora de postular y que, a pesar de las condiciones meteorológicas propias de esta época del año, hemos logrado crear condiciones adecuadas en cuanto a las sedes y locales de rendición. Si bien esta es una aplicación pequeña en comparación con la aplicación de fin de año, su efecto general de disminuir la ansiedad que provocaba una única oportunidad anual es muy positivo”.
Cabe destacar que el viernes 18 de julio a las 9:00 horas se entregarán los resultados de la PAES de Invierno en el marco del Proceso de Admisión 2026, los que estarán disponibles en el sitio web del DEMRE.
Paralelamente, se está desarrollando la inscripción a la PAES Regular que se aplicará el lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de diciembre, y cuya etapa de inscripción concluirá el miércoles 23 de julio, a las 13:00 horas, en demre.cl y acceso.mineduc.cl.
La entrega de resultados de la PAES Regular será el lunes 5 de enero de 2026, a las 08:00 horas. En tanto, las postulaciones a las diferentes carreras se llevarán a cabo desde el lunes 5 de enero de 2026, a las 09:00 horas, hasta el jueves 8 del mismo mes, a las 13:00 horas.