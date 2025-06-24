En menos de 24 horas: Israel e Irán rompen alto al fuego acordado con Trump

El Ejército de Israel aseguró este martes haber detectado el lanzamiento de «misiles» desde Irán, poco más de una hora después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la entrada en vigor de un alto el fuego, sin que Teherán se pronunciara por ahora sobre estos hechos.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron que recientemente se lanzaron misiles desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel«, indicó el Ejército en un comunicado, en el que destacó que «los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza».

Asimismo, reclamó a la población que se dirigiera a los refugios y que permanecieran allí «hasta nuevo aviso», después de que se activaran las alertas en el norte del país. «La defensa no es hermética, por lo que deben seguir cumpliéndose las instrucciones del Mando Interno«, zanjó.

Trump anunció a primera hora de este martes que el acuerdo de alto el fuego ya está en vigor, mientras que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó este extremo y destacó que la decisión fue adoptada al considerar que «logró los objetivos» de su ofensiva contra el país centroasiático, al tiempo que advirtió de que «responderá con fuerza» en caso de que Irán lance nuevos ataques contra su territorio.

El conflicto estalló el 13 de junio, cuando Israel lanzó una ofensiva militar contra el país centroasiático a la que se sumó el domingo Estados Unidos con una serie de bombardeos contra tres instalaciones nucleares de Irán, que respondió lanzando un ataque con misiles contra una base estadounidense en Qatar, para la que dio aviso previo a Washington y que se saldó sin víctimas.

Denuncia de Irán

Por su parte, las Fuerzas Armadas de Irán acusaron este martes a Israel de «violar el alto el fuego» con una nueva oleada de ataques contra su territorio después de que el Ejército israelí denunciara el lanzamiento de misiles desde Irán y prometiera responder, si bien Teherán negó la veracidad de estas acusaciones y dijo no haber lanzado ningún nuevo ataque tras la entrada en vigor del pacto.

Las Fuerzas Armadas iraníes indicaron que «el régimen israelí violó el alto el fuego en tres ocasiones con ataques contra varios puntos del país», antes de destacar que «el régimen pagará un alto precio», sin pronunciarse sobre posibles víctimas a causa de estos bombardeos, según recogió la agencia iraní de noticias Tasnim.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo de alto el fuego entre Israel e Irán que entró en vigor a primera hora de este martes después de más de diez días de conflicto a causa de la ofensiva militar lanzada el 13 de junio por el Ejército israelí contra el país centroasiático, que respondió lanzando cientos de misiles y drones.