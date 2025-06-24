Escuela de Salud Pública de la U. de Chile contribuye al desarrollo de propuestas para mejorar atención en salud pública

Con un panel integrado por los exministros de Salud Begoña Yarza, Helia Molina y Enrique Paris, se lanzó el informe de la Alianza Académica por una Salud Oportuna (AASO), una iniciativa conjunta del Centro de Políticas Públicas UC, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián (IPSUSS) y el Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello (UNAB).

El equipo conformado por académicos de dichas universidades trabajó por más de un año en el levantamiento de información, revisión de documentación y realización de estudios que concluyeron en la elaboración de un documento con propuestas que abordan diez puntos estratégicos. Aquello, con el objetivo de mejorar la experiencia de los pacientes y transformar el sistema de salud público de nuestro país.

Con esto, se generaron varias propuestas en torno a diez ejes:

Fortalecimiento de la atención primaria con mayor resolutividad y acceso directo a exámenes.

Rediseño del modelo de priorización con criterios dinámicos e integrales.

Acompañamiento durante la espera como prestación formal de salud.

Optimización quirúrgica con meta de 66% de cirugías ambulatorias .

Integración público-privada reconociendo prestaciones entre sectores.

Soportes tecnológicos con sistemas interoperables y analítica de datos.

Mejora de productividad con metas claras y evaluación de desempeño.

Política integral de recursos humanos centrada en el paciente.

Rediseño de la gobernanza del sistema con mayor independencia técnica.

Transparencia e información pública sobre disponibilidad y tiempos de espera.

Este enfoque integral responde a un diagnóstico preocupante, y que detectó que al cierre del 2024, más de 2,5 millones de personas esperaban por una consulta de especialidad o una cirugía en el sistema público, cifra que creció de forma sostenida desde 2014.

A pesar de que el presupuesto del sector aumentó un 84% y la dotación de personal un 96% en la última década, la productividad hospitalaria cayó un 3,8% anual. Este contraste evidencia que el problema no radica únicamente en los recursos disponibles, sino en la forma en que se gestionan y articulan los distintos componentes del sistema de salud.

Raúl Aguilar Barrientos, académico de IPSUSS, destacó que el informe es fruto del trabajo colaborativo de 16 académicos de cuatro universidades, quienes abordaron el problema desde una perspectiva integral.

“Este esfuerzo busca no solo dimensionar la magnitud del problema, sino también proponer soluciones concretas. Lo que presentamos hoy son cerca de 80 propuestas agrupadas en 10 dimensiones clave, que van desde el financiamiento hasta la gestión de la trayectoria del paciente dentro del sistema”, explicó.

Por su parte, Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública UNAB, subrayó que las listas de espera son un problema estructural que ha afectado al sistema por décadas.

“No ha existido un diagnóstico lo suficientemente claro ni soluciones definitivas. Mientras tanto, millones de personas siguen esperando, y miles han fallecido en ese proceso. Por eso, este esfuerzo conjunto entre universidades busca no solo entender las causas, sino también proponer políticas públicas concretas que puedan ser consideradas por las autoridades como un insumo académico para la toma de decisiones”, señaló.

Una característica distintiva de estas propuestas es que no requieren necesariamente un incremento sustancial del presupuesto público, sino principalmente mejoras en gestión, coordinación e incentivos institucionales.

Las propuestas de la Alianza contemplan una implementación gradual, considerando el nivel de dificultad de cada medida. En el corto plazo, se destacan acciones como la creación de equipos de mejora continua en hospitales, el rediseño del portal del paciente con información clara y accesible, la implementación de un sistema interactivo de derivación entre niveles de atención y la capacitación del personal de salud en el nuevo modelo de gestión.

A largo plazo, se plantea una transformación profunda de la institucionalidad sanitaria. Esto incluye un Ministerio de Salud enfocado exclusivamente en su rol rector; una Superintendencia con gobernanza independiente del ciclo político; un FONASA con mayor autonomía y representación ciudadana; la creación de una Dirección Nacional de Prestadores para coordinar eficientemente la red estatal.

Con la participación del Dr. Óscar Arteaga Herrera, Investigador Responsable del Proyecto FONDAP; y el Dr. Cristian Rebolledo-Díaz, investigador del Centro para la Prevención y Control del Cáncer (CECAN), la Universidad de Chile tuvo un rol protagónico en esta alianza.

Ambos investigadores de la Escuela de Salud Pública contribuyeron activamente al desarrollo del informe, que será entregado formalmente este miércoles a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y la próxima semana se presentará frente a la Cámara de Diputadas y Diputados.