Fernando Estenssoro sobre Medio Oriente: "Trump no es capaz de establecer un proceso serio de negociaciones porque los actores no le creen"

Tras la escalada en el conflicto en Medio Oriente, el doctor en Estudios Americanos y académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, Fernando Estenssoro, afirmó que el escenario demostró la falta de “credibilidad” hacia Estados Unidos y el inicio de un nuevo reordenamiento a nivel mundial.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el experto sostuvo que luego de los ataques entre Israel, Irán y los Estados Unidos «es necesario que predomine el diálogo y la diplomacia en este conflicto y que no siga escalando. Ya se han cometido demasiadas violaciones al derecho internacional, han sido demasiados ataques injustificados a Irán. Irán estaba desarrollando conversaciones con EE.UU. cuando vino el ataque de Israel. Esto parece que solamente iba a escalar y, bueno, estamos en la incertidumbre porque también han salido declaraciones de que Irán no había concordado este alto al fuego».

Respecto al futuro de las negociaciones, Estenssoro sostuvo que «Israel y Netanyahu habían planteado bombardear Irán desde hace 14 años y EE.UU. se había mantenido bastante sensato tratando de mediar y llevar el tema por vía pacífica, si bien había instalado sanciones contra Irán a raíz de su programa de desarrollo nuclear. Pero había evitado involucrarse en un bombardeo directo contra Irán”.

”Lo que estamos viendo aquí es que ese orden internacional estadounidense, liberal, el propio EE.UU. lo está borrando y lo está haciendo pedazos. Ya no es la fuerza que fue hace 40 o 50 años atrás después de terminada la Segunda Guerra Mundial”, relevó.

Así, dijo que “lo que ha hecho Trump, en mi opinión, es un claro signo de debilidad. Es evidente que no es capaz de establecer un proceso serio de negociaciones, porque simplemente los actores no le creen (…) Justo cuando estaban empezando el proceso de negociaciones Israel no solamente ataca, sino que asesina a los encargados de las negociaciones de Irán y a los del programa nuclear, que eran todos civiles”.

“La verdad es que un proceso real de negociaciones encabezado por Estados Unidos no va a llegar a ninguna parte (…) En este caso, esta demostración de matonaje que ha hecho EE.UU. lo único que hace es desprestigiarlo, más encima en una situación donde había instalado un proceso de negociación. Entonces, la pérdida de credibilidad es realmente un fenómeno que antes no habíamos visto”, recalcó.

En ese sentido, abogó por la entrada de otros países para guiar las conversaciones: “China seguramente, con mucha fuerza, para tratar de mediar en un proceso de convivencia pacífica. Pero, en el fondo, creo que se está reordenando todo el sistema de relaciones de poder en el Medio Oriente, y a nivel global”.

“El problema estructural es ese poder hegemónico que tiene Estados Unidos después de la segunda guerra mundial, donde EE.UU. delineó el sistema internacional y construyó el orden liberal internacional por medio de Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etc. Pero ese sistema se sustentaba en el poder gigantesco que tenía. Y como todo proceso e imperio en la historia, tuvo un nacimiento, llegó a su cúspide, a su máxima expresión después que termina la segunda guerra mundial, y ya hace años comenzó su declive. Esto ha pasado antes en la historia», alertó.

En relación a cómo debería actuar el Estado de Chile, el experto dijo que, como meta fundamental, «lo más importante en este proceso de reordenación del poder mundial es que América del Sur y América Latina se unan. Más allá de las diferencias ideológicas que puedan haber entre los gobiernos, hay que dejar pensar con una mentalidad del siglo XIX y entender que la única posibilidad que tenemos de seguir siendo países soberanos y continuar defendiendo nuestros intereses es que empecemos a actuar de manera coordinada como subregión del mundo frente a este reordenamiento del poder mundial, o vamos a hacer arrasados como hojas en una tormenta».

Participación de Chile en los BRICS

Consultado por su parecer ante la participación de Chile en la próxima cumbre BRICS a celebrarse el 6 y 7 de julio en Río de Janeiro, Brasil, Estenssoro afirmó que “es absolutamente lógico ir porque no es una cumbre política. Obvio que China y las grandes potencias que armaron los BRICS están pidiendo un orden multilateral pero, en sí, y hasta el momento, es un proceso de negociación”.

”Además, uno donde se está yendo en la medida que EE.UU. y sus aliados occidentales, dígase Europa, no dan el ancho y están en este proceso de decadencia. Sobre todo los países pequeños necesitan nuevas reglas del juego, generar procesos de negociaciones donde sus intereses sean atendidos. Eso ya no está ocurriendo en Naciones Unidas, Europa ni EE.UU.”, añadió.

Por eso, el analista aseguró que, “poco a poco, los BRICS están apareciendo como una suerte de faro que ilumina en un mar que está cada vez más tormentoso. Muchos países con distintos gobiernos se están acercando a esta instancia. Tienen bancos que te pueden prestar dinero, están reconstruyendo un sistema comercial, internacional, que EE.UU. está destruyendo. Eso hay que entenderlo y no seguir leyendo el tema con la lógica de la Guerra Fría”.