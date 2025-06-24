FIBA Women’s AmeriCup Chile 2025: fechas, sede y todo lo que debes saber del torneo continental

La FIBA Women’s AmeriCup Chile 2025 ya tiene fecha y sede confirmadas. El torneo de básquetbol femenino más importante del continente se jugará entre el 28 de junio y el 6 de julio de 2025 en la ciudad de Santiago, reuniendo a las 10 mejores selecciones nacionales de América.

Todos los partidos se disputarán en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional, una moderna instalación ubicada en Ñuñoa que fue renovada especialmente para los Juegos Panamericanos Santiago 2023. El recinto albergará un total de 32 partidos oficiales, con jornadas dobles y un formato competitivo que incluye fase de grupos, cuartos de final, semifinales y final.

Durante los nueve días de competencia, el torneo ofrecerá mucho más que deporte. La FIBA AmeriCup femenina será también una fiesta cultural y ciudadana, con actividades familiares en la Fan Zone, shows, concursos, activaciones de marcas, presencia de la mascota oficial Zoe y una experiencia única en las tribunas.

¿Dónde se juega la FIBA Women’s AmeriCup 2025?

El Centro de Deportes Colectivos se encuentra dentro del Parque Estadio Nacional, en la comuna de Ñuñoa, Santiago de Chile. El recinto es de fácil acceso, con cercanía a estaciones de Metro Línea 6, buses RED, estacionamientos y accesibilidad universal para personas con movilidad reducida.

¿Cuándo juega Chile?

La selección chilena femenina debutará el sábado 28 de junio, en el partido inaugural del campeonato. Puedes revisar el calendario completo y adquirir tus entradas a través del sitio oficial del torneo.

Con todo preparado para recibir este evento internacional, Chile vuelve a posicionarse como protagonista del deporte en América y anfitrión de un certamen que promete emociones dentro y fuera de la cancha.