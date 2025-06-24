Fiscalía reformaliza a Raúl Torrealba antes del cierre de la investigación

Tras cuatro años de indagatoria, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte entró en la recta final del caso Vitacura respecto del presunto fraude al fisco y lavado de activos que se le atribuye al exalcalde Raúl Torrealba y a otros coimputados que también prestaban servicios en el municipio.

De acuerdo a lo publicado por El Mercurio, las acciones ilícitas de los indagados habrían provocado un perjuicio de más de 766 millones de pesos. Ello, según la Fiscalía, mediante el uso de un mecanismo que permitía el desvío de fondos a través de los programas Vita, dedicados a la ayuda comunitaria en deportes, trabajo y otros beneficios. Parte de esos dineros habrían retornado al alcalde en sobres con dinero en efectivo.

Con el fin de alistar el cierre de la investigación, la presentación de una acusación y el posterior juicio oral, hoy, el fiscal del caso, Francisco Jacir, llevó a cabo la reformalización de Raúl Torrealba.

La acción comenzó a las 9 de la mañana en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, instancia donde el ente persecutor precisó los montos supuestamente desviados en la arista de lavado de activos. Todo, con el fin de asegurar la legalidad de la prueba que espera presentar en un juicio oral.

Cabe destacar que, según publicó La Segunda, el cómputo final del caso estaría redondeado en los 761 millones de pesos. La validación de las evidencias es clave para el Ministerio Público, ya que, en caso de presentarse cualquier irregularidad, como un error de fechas o montos, por ejemplo, las defensas podrían alegar vicios en los antecedentes y pedir su exclusión como medios de prueba en el juicio oral.