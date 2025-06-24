Fonasa sufre revés en su licitación para el seguro complemetario y Comisión de Salud convoca a sesión extraordinaria

El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Iván Flores (DC), anunció que se ha convocado una sesión extraordinaria de la instancia tras el fracaso en la licitación de Fonasa para la adjudicación del seguro complementario.

«Hemos convocado a la Comisión de Salud del Senado a una sesión extraordinaria para el lunes (30 de junio) a las 15:00 horas», informó el parlamentario, según consignó Emol.

Junto con ello, detalló que fueron convocadas “la ministra de Salud, el subsecretario, el director de Fonasa y también quienes están reclamando hoy. Hay que escucharlos a todos. Y esto es a las aseguradoras y también a las isapres».

«No queremos ‘patinazos’ en lo que se está planeando como mejora de los sistemas de salud y mucho menos en lo que significa el fortalecimiento de Fonasa que todos queremos», manifestó Flores. Cabe destacar que este lunes 23 se declaró desierta la licitación que lanzó Fonasa para crear la nueva Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC).

A fines de marzo, Fonasa publicó las bases de esta licitación para las aseguradoras que quieran dar la cobertura de los gastos producidos por eventos en salud en la MCC para su primer año de operación. Sin embargo, el plazo para presentar las ofertas vencía este lunes y no llegó ninguna.

Sobre la situación, la Asociación de Aseguradoras señaló que ya había advertido durante la discusión de la legislación que «era necesaria la incorporación masiva de beneficiarios«.

«Para ello, por ejemplo, nuestros estudios demostraron que era requisito una adhesión relevante de prestadores con capacidad hospitalaria y de alta complejidad, que fueran atractivos para las personas. Sumado a esto, la publicación de las bases de licitación generó más de 560 consultas de las compañías, respecto a las condiciones técnicas y operacionales de esta modalidad, como plazos de implementación o volumen mínimo de asegurados, lo que reflejó tanto el interés como las preocupaciones que este proceso generó en la industria«, agregaron desde la asociación.

Sin embargo, y en la nota publicada por el mismo medio, aseguraron que «seguiremos colaborando para avanzar en el diseño e implementación de políticas públicas que mejoren el bienestar de las personas».

Así, Fonasa tendrá tres meses para abrir una nueva licitación y convocar un proceso de estas características. En caso de no tener oferentes, podrá llevar a cabo una contratación directa.