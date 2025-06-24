Gobierno y presidenciables refuerzan el llamado a participar de las primarias

Autoridades de Gobierno, encabezados por el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, realizaron este martes una reunión de coordinación en miras a las primarias presidenciales de este próximo domingo 29 de junio con el objetivo de facilitar el traslado y la participación de la ciudadanía. Un aspecto que ha sido de preocupación para los partidos políticos reunidos bajo el pacto “Unidad por Chile”, ya que estos comicios son de carácter voluntario.

Para dicha jornada, habrá un despliegue de 5 mil efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad sobre los 2 mil locales de votación y 279 colegios escrutadores en todo el país.

Desde el Ministerio de Transportes, además, se informó que se reforzará en un 15% los servicios de Red Movilidad y que se aumentará la frecuencia del Metro de Santiago en comparación a un domingo normal, mientras que en Valparaíso EFE funcionará desde las 7 de la mañana, y los servicios subsidiados en zonas rurales y aisladas del país operarán de forma regular.

Consultado por proyecciones de asistencia a las urnas, el subsecretario Ramos señaló que el rol del Gobierno es garantizar que toda la institucionalidad esté disponible para la ciudadanía, mientras que el resto es competencia de los partidos.

«Dentro de un contexto global donde se ven amenazadas muchas veces las instituciones republicanas y la propia democracia, es fundamental la participación. Las cantidades y las proyecciones son materias que los partidos que se presentan a estas elecciones podrán responder. Como Gobierno, lo que corresponde es que toda la institucionalidad y todo el Estado esté disponible para que la ciudadanía pueda concurrir a estas decisiones que buscan tomar de la manera más tranquila y más expedita posible», dijo.

En tanto, y en el marco de su gira por la Región del Biobío, la abanderada del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, pidió relevar el objetivo de estos comicios, señalando que «lo importante es tener en cuenta qué está en juego en la primaria. O sea, «qué tipo de liderazgo va a tener la centro izquierda chilena«.

«Igualmente, qué tipo de competencia vamos a tener frente a la derecha que tenemos hoy en Chile y que, quiero recordar, es una radical y populista. En tercer lugar, la cantidad de gente que vote. Una mayor participación es indicación de que más personas están viendo con interés lo que propone la centro-izquierda. Todo eso está en juego y en todos esos frentes hemos estado trabajando en este tiempo», afirmó.

También fue consultada por una supuesta estrategia de adherentes de derecha, que participarían en las próximas primarias votando por Jara para darle un rival más fácil a Evelyn Matthei. «Aparentemente están están haciendo cálculos, pero lo importante es el que hacemos nosotros, quienes queremos en Chile una mayoría de centro-izquierda», zanjó.

Por su parte, desde la comuna de Estación Central, donde propuso una “Ley Nacional de Regulación de Densidades Urbanas”, el candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, llamó a votar este domingo por propuestas concretas.

«Creo que el tema económico es muy importante, igual que el de seguridad. Por eso, quiero hacer un llamado este 29 de junio a votar. A hacerlo con alegría, pero por propuestas concretas, porque solo con eso vamos a poder ganar en noviembre, y es importante que lo hagamos. Porque si no ganamos en noviembre vuelven a gobernar Chile completo los que hicieron este modelo de ciudad», sostuvo.