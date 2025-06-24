Gran Sala Sinfónica Nacional de la U. de Chile agotó en tiempo récord las entradas para su concierto inaugural

La cuenta regresiva para una de las aperturas más esperadas comienza a llegar a su fin, porque el próximo jueves 10 de julio se inaugurará la Gran Sala Sinfónica Nacional de la U. de Chile, el nuevo hogar de los elencos del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, CEAC, y la primera sala de conciertos del país.

La apertura oficial será con un concierto protocolar que los días 11 y 12 de julio se ofrecerá al público con dos funciones a las 19.30 horas, presentaciones que tendrán en escena a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, bajo la dirección del maestro invitado Maximiano Valdés, y al Coro Sinfónico Universidad de Chile, preparado por su director artístico Juan Pablo Villarroel.

Ambas funciones agotaron la totalidad de sus boletos disponibles en solo pocas horas. El programa incluirá la Obertura Festiva, del compositor chileno Juan Orrego Salas, y la Novena Sinfonía de Beethoven. En esta última, participarán como solistas Carolina García-Valentin, soprano; María Luisa Merino, mezzosoprano; Gonzalo Quinchahual, tenor; y Cristian Lorca, barítono.

Este espacio está diseñado bajo la normativa vigente de accesibilidad universal e incorpora un entorno inclusivo para todo público, disponiendo de ascensores, accesos y espacios habilitados especialmente para personas con movilidad reducida en sectores como la platea central y el balcón central, promoviendo una experiencia cultural accesible e integradora.

La directora del CEAC, Dominique Thomann, manifestó: “Invitamos a toda la ciudadanía a ser partícipe de este momento histórico que representa un gran hito en la música de nuestro país: un regalo de la Universidad de Chile para todo Chile.Los esperamos para conocer y disfrutar la belleza de la música en nuestra nueva Gran Sala Sinfónica Nacional, un espacio con acústica de primer nivel que permitirá al público escuchar a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile como nunca antes. Este es un sueño de muchas décadas para nuestros músicos y comunidad musical que por fin se hace realidad”.

Primeras funciones en la Gran Sala Sinfónica Nacional

Junto con la inauguración, el CEAC dio a conocer el detalle de los primeros cuatro conciertos que se presentarán en este espacio, ubicado en el Complejo Universitario VM20, donde se pondrá elegir cualquiera de las 1.078 butacas de la sala, que posee una acústica natural en formato 360°, pudiendo ver a los músicos y coro desde cualquier punto del lugar.

Los conciertos contemplan a los directores invitados Josep Caballé Domenech, Luis Toro Araya y Helmuth Reichel. En tanto, los programas incluyen obras de reconocidos compositores universales como Mussorgsky, Rachmaninoff, Strauss, Wagner y Debussy, entre otros. Asimismo, virtuosos solistas invitados serán parte de estos conciertos: el violinista británico Daniel Rowland en el Concierto para violín en re mayor, op. 35, de Erich Wolfgang Korngold; y la trompetista española Ana Romero en el Concierto para trompeta en mi b mayor de Johann Nepomuk Hummel. Por su parte, la nueva generación de compositores chilenos estará presente a través de obras de Nicolás Ahumada y Tomás Brantmayer.

La venta de entradas ya está disponible a través de ticketplus.cl, mientras que todo el detalle de los cuatro programas iniciales se encuentra en www.ceacuchile.cl. En tanto, la totalidad de la segunda parte de la programación 2025 del CEAC será dada a conocer junto con la apertura de la nueva Gran Sala Sinfónica Nacional el próximo 10 de julio.