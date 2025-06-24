La primera federación de artes en Chile celebrará su ceremonia de constitución en el GAM

Impulsando una cultura colaborativa, solidaria y cooperativa que promueva instancias de desarrollo económico del sector artístico-cultural, mejorando las condiciones laborales de sus asociados y asociadas, y fortaleciendo los circuitos en territorio nacional e internacional, surge FEDARTES. La primera Federación Nacional de Cooperativas de Artes Integradas, que será presentada el próximo jueves 26 de junio a las 11:00 horas en la Sala de Conferencias 2 del Centro Cultural GAM.

“Hemos desarrollado un amplio trabajo de catastrar el sector cooperativo en Chile, pero también fuera y conocer las experiencias que ha tenido, en este caso, Argentina y Uruguay, para traer lo mejor de ellas y desarrollarlas en nuestro territorio”, explicó Sebastián Álvarez, vocero de la organización, actualmente conformada por seis cooperativas de distintas disciplinas de artes escénicas, oriundas de Santiago, Valparaíso, Viña del Mar y Punta Arenas: Hecho en Chile, Red Compartir, La Fuga, Kaudal Cultural, Corredor Danza Valparaíso y Cooperativa Teatral de Valparaíso.

“El sector cooperativo cultural en Chile es más bien reciente. Si bien hay experiencias desde 2016-2017 en adelante, es un área que necesita fuerza, unidad, y la federación viene, precisamente, a esto: a generar redes con los distintos sectores artísticos que puedan formar parte de esta federación. Lo que nos interesa es resguardar este ecosistema, representarlo y entregar herramientas que faciliten la apertura de nuevas cooperativas para que sigamos creciendo”, agregó, haciendo un llamado a que otras organizaciones se cooperativicen y unan a FEDARTES.

Como garante de los derechos culturales y promotora de la creación y visibilización de procesos artístico-culturales —especialmente en el ámbito de las artes tales como, teatro, danza, circo, narración oral, artes musicales, artes visuales, artes mediales, activismo, artesanía, prácticas multimediales, gestión cultural, técnica, escenografía, áreas de la literatura y otras artes afines—; la federación, busca fomentar la integración, representación, gestión, protección, asesoría, investigación, educación y formación de las cooperativas asociadas y sus integrantes.

“Las cooperativas son una estrategia para la formalización de este sector que le da voz y presencia en la industria. Somos un sector que entrega un alto porcentaje al Producto Interno Bruto del país y es muy poco lo que se recibe de vuelta. La federación viene también a politizar todos estos conflictos con el fin de mejorarlos y generar nuevas estrategias para el desarrollo del sector cooperativo cultural”, concluyó Álvarez.