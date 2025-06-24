Suprema niega recurso de amparo presentado por familia de Julia Chuñil y valida diligencia

La Corte Suprema confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia y rechazó el recurso de amparo presentado por la familia de la dirigenta mapuche Julia Chuñil, desaparecida en noviembre de 2024.

Según el máximo tribunal, la diligencia realizada por carabineros y la fiscalía el 30 de enero en la vivienda de su hija, Jeannette Troncoso, se ajustó al marco legal y contó con autorización judicial. El fallo descartó extralimitaciones y señaló que las denuncias de vulneraciones no fueron acreditadas, según consignó La Tercera.

Aun así, la Corte subrayó que tanto la Fiscalía como las policías deben respetar los derechos de todos los involucrados, incluidos los familiares.

El círculo cercano de la dirigente presentó el recurso tras detectarse manchas de sangre en un inmueble de Máfil. Ocho de las nueve muestras resultaron ser de origen animal y una, inconclusa. En enero, Carabineros volvió a irrumpir en el lugar para excavar, recoger nuevas muestras y tomar declaración a Troncoso, hechos calificados por la defensa como intimidación.

El recurso buscaba frenar acciones consideradas injustificadas y exigir respeto al debido proceso y a la integridad psicológica de los familiares. Aunque el amparo fue rechazado, la abogada Karina Riquelme valoró que el tribunal recordara a las autoridades su deber de actuar dentro del marco legal.

“Si bien la Corte no acoge el recurso en lo formal, lo cierto es que hace alusión exactamente al petitorio de esta parte y es que le dice a la fiscalía y a Carabineros que debe actuar ajustado a la ley. Es lo que necesitamos para seguir adelante con la investigación y así ahora esperar mayor rigurosidad, seriedad y respeto a las víctimas, quienes se han visto vulneradas en esta investigación, pero necesitan ahora la protección y la seriedad en la búsqueda de su madre”, manifestó la defensa de Chuñil.

La investigación sigue en manos de la fiscalía regional de Los Ríos, que mantiene abierta una causa por presuntos apremios ilegítimos contra un carabinero. La familia de Chuñil insiste en que se garantice una búsqueda rigurosa y respetuosa de los derechos humanos.