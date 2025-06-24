Tregua Irán-Israel: entre bombas y contradicciones

En una jornada que quedará marcada en la historia reciente del conflicto en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al mundo al anunciar que Irán e Israel habían alcanzado un acuerdo de alto al fuego. Mientras el mandatario estadounidense daba la primicia, Israel bombardeaba Teherán, y estos hacían lo propio enviando nuevas oleadas de misiles hacia Israel.

El plan de Trump, compartido primero en su red Truth Social y luego en X, algo ya característico del republicano, contemplaba una tregua en dos fases: Irán detendría primero sus ataques a las 8:00 A.M., hora de Teherán, y doce horas después lo haría Israel. Si ambas partes mantenían la calma por un día, se haría oficial. Esto, en un plan que, al parecer, solo él entendió.

“Felicidades mundo, es tiempo de paz”, escribía Trump a través de X. Pero mientras el mandatario anunciaba la resolución, cazas y drones israelíes bombardeaban Teherán. En el ataque fue asesinado un décimo científico iraní vinculado al programa nuclear. Solo en víctimas civiles, el número de fallecidos en Irán, desde el inicio de las operaciones israelíes, asciende a al menos 610, según el ministro de Salud, Hossein Kermanpour. En paralelo, Irán derribaba un drone Hermes 900 israelí en la capital del país persa.

Las declaraciones se multiplicaron y los medios comenzaron una verdadera carrera por confirmar o desmentir el alto al fuego. Mientras algunos reportaban que altos funcionarios iraníes lo negaban, otros aseguraban que sí existía un entendimiento. En Israel, las autoridades evitaban hacer comentarios.

Fue entonces que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, despejó parcialmente la confusión.«Hasta el momento, no hay ningún ‘acuerdo’ sobre alto el fuego ni cese de operaciones militares. Sin embargo, siempre que el régimen israelí cese su agresión ilegal contra el pueblo iraní a más tardar a las 4:00 A. M., hora de Teherán, no tenemos intención de continuar nuestra respuesta después», indicó Araghchi. «Como Irán ha dejado claro en repetidas ocasiones: Israel lanzó la guerra contra Irán, no al revés», agregó. Tras ello, aseguró que la decisión final sobre el término de sus operaciones militares «se tomará más tarde».

Horas más tarde, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó que se había alcanzado el alto al fuego propuesto por Trump, al que calificó como una derrota para Israel. Según este organismo, “el sabio liderazgo y la lucha de los guerreros iraníes obligaron al enemigo a lamentar su agresión y detenerla”.

Pero la calma duró poco. Antes de la entrada en vigor de la tregua, Irán lanzó una serie de misiles contra territorio israelí en respuesta al último bombardeo sobre su capital. Uno de estos impactó en un barrio residencial de Beersheba, dejando tres muertos. De hecho, la última oleada de ataques se produjo apenas 12 minutos después del supuesto inicio de la tregua.

Desde entonces, comenzó una nueva fase del conflicto, reflejada en una guerra de declaraciones cruzadas. Irán acusó a Israel de haber realizado tres oleadas de ataques hasta las 9:00 A. M., violando el alto al fuego que debía comenzar a las 7:00 en Israel y 7:30 en Irán. Por su parte, Israel denunció nuevos cohetes lanzados desde suelo iraní.

En este contexto, Trump reapareció ante la prensa en la Casa Blanca y dijo, sin rodeos: “Ambos violaron el acuerdo. No estoy contento con Israel, ni con Irán”. En un tono inusualmente directo, agregó: “Necesitamos que Israel se calme, ¡regresen a sus pilotos ya!”. A pesar de esto, reiteró en sus redes que “el alto al fuego sigue vigente”.

La televisión estatal iraní informó de explosiones en Teherán y otras ciudades como Babolsar, señalando nuevos ataques israelíes en violación directa de la tregua. Sin embargo, horas después, y tras una llamada entre Trump y Netanyahu, Israel aseguró que se abstendría de nuevos ataques. Lo anterior, mientras que el comunicado de la Oficina del Primer Ministro acusaba a Irán de haber violado el acuerdo al menos en dos ocasiones, lo que motivó un ataque aéreo israelí contra un radar militar cerca de Teherán.

El estadounidense volvió a insistir en que Israel no asaltaría más y que todos los aviones habían recibido la orden de regresar, incluso saludando «amistosamente» a Irán. Así, finalmente, la tregua habría entrado en vigor… o al menos por ahora. Pero lejos de traer certezas, deja un mar de dudas abiertas.

En Teherán, la TV estatal convocó a una celebración de la “victoria” a las 6 de la tarde en la Plaza Enghelab. Y aunque dentro de Israel también se habla en esos términos, las tensiones no tardaron en reactivarse.

Trump aseguró ante la prensa que “lo último en lo que piensa Irán ahora es en armas nucleares”, y afirmó que no enriquecerán el uranio, para luego festejar en redes que fue “un gran honor destruir todas las instalaciones nucleares y luego detener la guerra”.

Sin embargo, y muy pronto, la Agencia para la Energía Atómica de Irán anunció que están listos para reanudar el enriquecimiento de este químico, reafirmando lo dicho por su embajador ante Naciones Unidas: que Irán no renunciará al derecho inalienable a desarrollar energía nuclear con fines pacíficos.

En medio de este panorama, el congresista estadounidense Buddy Carter propuso oficialmente a Trump como candidato al Premio Nobel de la Paz por este acuerdo. Un gesto que parece ignorar el hecho de que, hasta hace pocas horas, ambos países continuaban sus ataques.

Pero las preguntas persisten. ¿Se respetará realmente esta frágil tregua? ¿Estados Unidos o Israel buscarán un cambio de régimen en Irán? ¿Se eliminó verdaderamente el programa nuclear iraní? ¿Qué significa esto para el liderazgo del Ayatolá?

Trump, en declaraciones desde el Air Force One, aclaró que no busca un cambio de régimen porque eso implicaría “caos”, y que prefería que Irán se reconstruyera y prosperara como una nación comercial, aunque días antes había publicado en Truth Social que “si el actual régimen iraní no puede reconciliar la grandeza de Irán, ¿por qué no habría un cambio de régimen? ¡MIGA! (Make Iran Great Again)”.

En Israel, aunque Netanyahu ha dicho públicamente que no buscan cambiar la política iraní, varios medios, expertos e incluso miembros de su gabinete revivieron el llamado “Plan del Gran Israel”, que propone expandir las fronteras del Estado hebreo más allá de la Palestina histórica. Un proyecto geoestratégico y que se remonta a una interpretación ortodoxa de los textos bíblicos, y que requiere posicionar a Israel como un actor más influyente en la región.

Mientras las celebraciones por la “victoria” llenan las calles de Teherán, el heredero del derrocado Sha de Irán, Reza Pahlavi, reapareció y llamó abiertamente a derrocar al régimen islamista. Puesto que, sin duda, el gobierno del Ayatolá, luego de esta guerra, y aunque se alcance la paz, ya no será el mismo.

En este contexto, el programa nuclear iraní parece seguir vivo, pese a los bombardeos y las afirmaciones de Washington. Días antes de la operación “Martillo de Medianoche”, en la que bombarderos B-2 Spirit atacaron las centrales nucleares de Fordow, Natanz e Isfahán, expertos ya advertían que destruir por completo esas instalaciones requeriría múltiples días de ataques sostenidos, no una sola ofensiva.

Entonces, si el programa nuclear fue realmente eliminado, las tensiones también deberían haber desaparecido. Sin embargo, Israel insistía hasta hace pocas horas en atacar más objetivos en Teherán, incluso asesinando a un nuevo científico del programa nuclear, a pesar de estar arriesgando la tregua. Y más importante aún: ¿qué garantías reales hay de que Irán no se rearme o que Israel no vuelva a atacar?

Una serie de cuestiones que quedan abiertas y que tendrán que ser negociadas entre ambas naciones, o al menos, eso se podría esperar. Aun así, el jefe del Estado Mayor israelí afirmó hace pocos minutos que el ejército está al final de un capítulo importante, pero que la campaña contra Irán no ha terminado.

De hecho, y en horas de esta tarde, CNN informó que las primeras evaluaciones de inteligencia de EE.UU. sugieren que los ataques contra Irán no destruyeron sitios nucleares. Desde la Casa Blanca desmienten esta versión de los hechos, aunque no han entregado datos o informaciones que respalden cualquiera de las posturas.

Lo único claro, por ahora, es que miles de personas celebran en la Plaza de la Revolución. Pero la paz, como concepto, sigue siendo ambigua. A pesar de que el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, declaró que la «Guerra de los 12 días», ha terminado. En las próximas horas sabremos si esta tregua se transforma en una paz real, o si será simplemente otra pausa en un conflicto más largo y profundo en el corazón de Medio Oriente.

En paralelo, el jefe del Estado Mayor israelí afirmó que, ahora, la atención se centra nuevamente en Gaza para devolver a los rehenes y «desmantelar el gobierno de Hamás». Todo esto mientras que, en paralelo, los bombardeos en Gaza continúan cobrando vidas en el enclave palestino.