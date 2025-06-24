Trump, Netanyahu e Irán anuncian alto al fuego después de 12 días de conflicto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la entrada en vigor de un «alto el fuego» entre Israel e Irán y reclamó a las partes que «no lo violen», después de 12 días de conflicto a raíz de la ofensiva militar lanzada por el Ejército israelí el 13 de junio contra el país centroasiático, que respondió lanzando cientos de misiles y drones contra territorio de Israel.

«El alto el fuego ya está en vigor. Por favor, no lo violen», manifestó el mandatario estadounidense en su cuenta en la red social Truth Social, a través de la cual informó horas antes sobre un acuerdo para «un alto el fuego completo y total» una vez que ambos países «completaran sus misiones en curso». «En ese momento, la guerra se considerará terminada», afirmó.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, negó la existencia de un alto el fuego acordado con Israel, y declaró que las autoridades iraníes tomarán una decisión a este respecto «más tarde», si bien afirmó que «siempre que el régimen israelí cese su agresión ilegal contra el pueblo iraní a más tardar a las 4.00 horas, no hay intención de continuar con nuestra respuesta».

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó este martes que el Gobierno israelí aceptó un alto el fuego con Irán y destacó que la decisión fue adoptada al considerar que «logró los objetivos» de su ofensiva contra el país centroasiático, al tiempo que advirtió de que «responderá con fuerza» en caso de que Irán lance nuevos ataques contra su territorio.

La oficina de Netanyahu indicó a través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que aceptó «la propuesta del presidente (estadounidense, Donald) Trump para un alto el fuego bilateral, dado que se han logrado los objetivos de la operación», antes de recalcar que la decisión fue adoptada «en total coordinación» con el mandatario estadounidense.

«Israel da las gracias a Trump y a Estados Unidos por su apoyo a nivel de defensa y su participación a la hora de eliminar la amenaza nuclear iraní«, dijo, antes de afirmar que Netanyahu comunicó al Gobierno, el Ejército y el Mossad que «Israel logró todos los objetivos de la operación ‘León Naciente‘ y mucho más».

La oficina de Netanyahu destacó además que «Israel responderá con fuerza a cualquier violación del alto el fuego» y pidió a la población que siga respetando las instrucciones de seguridad «hasta que se confirme un cumplimiento total del alto el fuego». Por último, expresó sus condolencias a los familiares de los muertos por los ataques iraníes.

Apenas unos minutos antes, Trump anunció la entrada en vigor de un «alto el fuego» entre Israel e Irán y reclamó a las partes que «no lo violen», después de más de diez días de conflicto a raíz de la ofensiva militar lanzada por el Ejército israelí contra el país centroasiático, que respondió lanzando cientos de misiles y drones contra territorio de Israel.

También Irán

Las autoridades de Irán también confirmaron este martes el fin de sus operaciones contra Israel en respuesta a la ofensiva lanzada el 13 de junio por el Ejército israelí y destacaron que sus acciones militares forzaron al Gobierno de Israel a aceptar un alto el fuego, al tiempo que rechazaron las acusaciones de Israel sobre el supuesto lanzamiento de misiles tras la entrada en vigor del mismo.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní recalcó en un comunicado que la respuesta de Irán «forzó al enemigo a confesar su derrota y aprobar el cese unilateral de ataques», al tiempo que ensalzó «el valor ejemplar ante cualquier acto de hostilidad» por parte de las Fuerzas Armadas y la Guardia Revolucionaria.

Así, destacó también «la extraordinaria vigilancia, la acción adecuada, la resistencia y la solidaridad del pueblo iraní» y recalcó que las fuerzas de Irán siguen alerta y «preparadas para dar una respuesta firme a cualquier nuevo acto de agresión», tal y como informó la cadena de televisión iraní Press TV.

Por su parte, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rechazó las acusaciones de Israel sobre el lanzamiento de misiles contra su territorio, según la agencia Tasnim, después de que el Ejército israelí afirmara haber detectado estos lanzamientos poco más de una hora después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la entrada en vigor de un alto el fuego.