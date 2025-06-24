Un clásico de la dramaturgia: “Romeo y Julieta” se estrena en el TNCH y promete ser “más como un concierto”

A cargo del director Cristian Keim, este 25 de junio se estrenará en el Teatro Nacional Chileno (TNCH) el clásico “Romeo y Julieta”, uno de los textos más versionados del autor británico William Shakespeare y cuya realización se enmarca en la temporada de producciones de la Línea de Apoyo a Teatros Universitarios del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.

En diálogo con Semáforo, Keim adelantó que la obra está pensada “más como un concierto”. “El original de Shakespeare tiene canciones incluidas. Shakespeare, en general, ha trascendido el tiempo porque escribía teatro popular. El academicismo en que muchas veces caemos lo ha encapsulado, pero es un teatro lleno de música, de bromas y, de algún modo, esa es la línea que hemos seguido”, explicó.

En la misma instancia, la actriz Fernanda Pérez relató cómo ha sido trabajar en el montaje a partir del doble rol actoral y musical que le subyace. “Es difícil, complejo, pero han sido cinco meses de trabajo muy continuo. Son cimientos muy fuertes. Ha sido un trabajo muy amable, con un elenco muy joven”, relató.

Además, el director tuvo palabras para el aporte para el teatro universitario de parte del Estado a través del Ministerio de la Cultura. “Existe la posibilidad de proyectar este trabajo en el tiempo, fuera de la idea de los fondos concursables. Uno necesita un espacio, unos fundamentos más proyectables, y este fondo nos da una tranquilidad para poder trabajar dignamente y con una diversidad de personas”, apuntó.

En esa línea, destacó que el equipo de trabajo para esta obra contempla un gran número de profesionales. “Hay 10 actores en escena, una gran cantidad de técnicos, de diseñadores, de realizadores, coreógrafos, coaches vocales. Es un trabajo muy grande. Lo que vemos en escena son 10 músicos y actores interpretando ‘Romeo y Julieta’, pero detrás hay un esfuerzo humano grande que sería muy bonito que pudieran percibir”, comentó Keim.

“Tenemos una mezcla de actrices, actores y generaciones. Hay una potencia juvenil super importante en escena, pero también tienen la experiencia de la Jacqueline Boudon o de la Carmen Disa, que son gente super experimentada y con larga trayectoria en el teatro chileno”, complementó el dramaturgo.

Keim también marcó las diferencias entre esta versión y otras de la obra. “Nosotros hacemos un teatro muy contemporáneo, muy conectado con la realidad. La diferencia fundamental, en términos estéticos, es que es una obra que está hecha como un espectáculo o un concierto. Ideológicamente no sé qué tan distinta es con las versiones anteriores, pero si hay algo que nos hará mucho sentido, que es una frase que está dentro de la obra y que habla de estos tiempos, es que ‘hay mucho que hacer por el odio aquí, pero hay mucho más que hacer por el amor’”, reflexionó.

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