Un normal y esperable desgaste: los detalles del reajuste de Evelyn Matthei en su equipo de campaña

Un nuevo giro en la campaña de Evelyn Matthei sorprendió incluso a sus propios aliados. Tras una caída paulatina en las encuestas y un rol cuestionado a sus voceros, la candidata presidencial de Chile Vamos tomó la decisión de remover a los 11 encargados de desplegarse en terreno, entre los que figuraban nombres como los alcaldes Jaime Bellolio, Mario Desbordes y Sebastián Sichel, y los diputados Diego Schalper y Jorge Alessandri.

Entre los argumentos que se esgrimen está la falta de claridad en el mensaje a transmitir y la incapacidad de alinear a los 11 voceros -presentados a fines de abril- en torno a un mismo relato característico de la campaña. Sin embargo, también hay preocupaciones ligadas a los recientes resultados de la encuesta Cadem, en la que Matthei quedó relegada detrás de José Antonio Kast. Escenario que esperan revertir con esta nueva configuración.

Visiblemente incómoda, la ex alcaldesa de Providencia afrontó el tema luego de su participación en un seminario en la casa central de la Universidad Católica, señalando que los cambios son parte de una estrategia.

“Mi comando va a estar en constante evolución”, comentó tajante. “La forma en que armo los equipos es tratando de encontrar buena gente, pero que no solamente sepa hacer bien las cosas, sino que además tengan una buena relación entre ellos”, detalló, agregando, además, que pronto comunicará noticias sobre la conformación de su nuevo equipo.

Además, enfatizó que una carrera presidencial acarrea “distintas etapas», lo que justifica eventuales reajustes. Si bien el nuevo modelo de vocerías todavía no es explicitado por Chile Vamos, Diego Paulsen, quien ejerce de jefe de campaña, apuntó a una reconfiguración pensando en los resultados de las primarias oficialistas de este fin de semana. A juicio del sector, no es lo mismo enfrentar a partir del lunes a Tohá o Jara, y ello requiere enfoques y relatos distintos.

“A partir del próximo lunes empieza una nueva etapa en la campaña. Necesitamos a personas que estén en el comando, funcionando, respondiendo, y las once personas que estuvieron a disposición tienen todas las competencias para seguir aportando al debate”, dijo Paulsen al respecto, confirmando que tomará el rol de vocero.

Al respecto, planteó que la campaña estará concentrada «en menos personas”, ya que eso permitirá “una mejor coordinación y estrategia para generar una caja de resonancia respecto de los temas que queremos plantear”.

Un cambio normal y poco sorpresivo

Sobre el escenario en que se encuentra la candidata de la derecha, y en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el cientista político e investigador del Instituto Libertad, Pablo Rodríguez, explicó que, para el momento en que se encuentra la carrera presidencial, no es de extrañar el giro en la campaña de la exalcaldesa de Providencia, aunque también advirtió un eventual desgaste que permite explicar el cambio.

“En un contexto de campaña amplia, que ha tenido varias fases, uno ve normal que se estén haciendo ajustes en la parte más final para enfrentar de mejor manera lo que viene”, partió comentando.

En ese contexto, se refirió a cómo afectan en las decisiones de Matthei dos factores claves: la caída en las encuestas y el resultado de las primarias oficialistas. Sobre el primer eje, sostuvo que “hay un poco de eso, que tiene que ver con los resultados. Pero lo más importante es tener un equipo lo más estructurado para esta fase final de lo que queda de campaña presidencial”.

Sobre la resolución del candidato oficialista, Rodríguez planteó que “después del domingo se empieza a ordenar mucho más la cosa. En estos primeros meses del año, el debate fue si había primaria en la derecha o no y quién era parte. Ahora, vamos a ver con certeza quién va a ser el principal candidato oficialista que va a competir y, por tanto, cuánto funcionan esos mensajes y estrategias”.

El cientista político también apuntó al desgaste que le ha significado a Matthei llevar tanto tiempo en campaña. “Cualquier candidato que está liderando las encuestas por tanto tiempo sufre un desgaste porque tiene que pensar bien los equipos con los que está trabajando. Significa tener los recursos para ello”, aseguró.

“Cuando la campaña es tan larga, eso también tiene que ir moviéndose durante la misma. Entiendo que son los pasos naturales que se podrían dar justamente para la parte final, fortalecer lo que tiene que ver con lo político y lo comunicacional”, complementó Rodríguez.

El analista igualmente planteó que la estrategia que debe adoptar Matthei en estos momentos es “tener un despliegue importante a nivel de regiones, vincularse activamente con los parlamentarios, con los alcaldes, los concejales”.

De acuerdo con lo trascendido, el desafío del nuevo equipo de Matthei será el de ordenar comunicacionalmente el despliegue de la candidata y sus voceros en orden a un mensaje que, a juicio de Rodríguez, es claro pero debe reforzarse.

“Hay un programa que lo sustenta. Entonces, probablemente habrá que hacer ciertos cambios o adecuaciones para que sea más claro para el ciudadano. Pero hay una estructura que es la que se ha trabajado estos meses y que tiene que ver con los principales ejes del programa. Relato hay, el problema es cómo se comunica mejor y cómo se ordena para que la gente tenga la idea de lo que Matthei está ofreciendo”, cerró.