Armands Abols abre la segunda Temporada de Piano del Centro para las Artes Zoco

Tras el exitoso ciclo realizado en 2024, el Centro para las Artes Zoco vuelve a apostar por el piano como protagonista de su programación de invierno. Desde el 2 de julio y hasta fines de octubre, se desarrollará su «Temporada de Piano 2025«, iniciativa conjunta con la Corporación Cultural de Lo Barnechea y bajo la asesoría artística de Andrés Rodríguez y Cristóbal Giesen.

El pianista letón Armands Abols será el encargado de inaugurar el ciclo el próximo miércoles 2 de julio, a las 19:30 horas. Con una destacada trayectoria internacional, Abols ha sido solista junto a agrupaciones como la Royal Philharmonic Orchestra, la Gulbenkian Chamber Orchestra, la Orquesta de la Ciudad de Barcelona y la Orquesta Sinfónica Nacional de Letonia, además de presentarse en escenarios de prestigio como la Carnegie Weill Recital Hall y la Sala de la ONU en Nueva York.

Radicado en Chile desde hace más de dos décadas, ha participado en las temporadas internacionales de las principales orquestas del país y en ciclos como “Grandes Pianistas” del Teatro Municipal de Santiago, la Temporada Internacional del Teatro Oriente, el Teatro del Lago y las Semanas Musicales de Frutillar. Desde 2003, se desempeña como profesor titular en el Conservatorio de Música de la Universidad Austral, donde ha formado a una generación de jóvenes pianistas premiados en concursos nacionales e internacionales.

Ganador en 1992 de los primeros lugares en los concursos internacionales «María Canals» de Barcelona y «Dr. Luis Sigall» de Viña del Mar, Abols ha grabado numerosos discos y desarrollado una activa labor en producción musical y audiovisual. En 2012 fue nombrado Miembro Correspondiente de la Academia de Bellas Artes del Instituto de Chile, en reconocimiento a su aporte a la música y la cultura.

Para su presentación en Zoco, el pianista ofrecerá un programa íntimo y expresivo que incluye “Las Estaciones” Op. 37a de Piotr I. Tchaikovsky y una selección de Preludios y Nocturnos de Frédéric Chopin.

Grandes nombres para una temporada de excelencia

Durante los meses siguientes, el ciclo continuará con una selección de pianistas de sólida formación y destacadas trayectorias en Chile y el extranjero. El miércoles 30 de julio –siempre a las 19:30 horas– se presentará Pedro Robert, concertista y académico radicado en Turín, Italia, formado en la Pontificia Universidad Católica, el Conservatorio G. Verdi de Torino y el Royal College of Music de Londres. Su programa incluirá obras de Beethoven, Schubert y Liszt.

El 6 de agosto será el turno de Sebastián Arredondo, joven pianista formado en Chile y Estados Unidos, discípulo de Andre Watts, y actual doctor en Artes Musicales por la Universidad de Cincinnati. Reconocido por su solvencia técnica y expresividad, interpretará piezas de Beethoven, Schumann y una fantasía del propio Beethoven.

El ciclo continuará el 27 de agosto con Sten Ulloa, intérprete chileno radicado en Suecia y con formación en Estocolmo, París y Malmö. Su programa contempla obras de Rameau, Brahms y Ravel, en un recorrido por distintos lenguajes estilísticos desde el barroco francés hasta el impresionismo.

La pianista Svetlana Kotova, nacida en Rusia y radicada en Chile desde 1991, se presentará el 3 de septiembre. Académica de la Universidad de Chile y doctora en Artes Musicales por la Universidad de Oregón, Kotova ofrecerá un programa de alta exigencia, con obras de Schubert, Chopin, Balakirev, Bortkiewicz y Arensky.

Uno de los momentos destacados llegará el 24 de septiembre con el Dúo TALA, integrado por Tamara Buttinghausen y Luis Alberto Latorre, referentes del piano nacional y promotores del repertorio para dos pianos y cuatro manos. Su concierto incluirá obras de Schubert, Brahms y Bizet.

En octubre, la temporada concluirá con dos presentaciones: el 1 de octubre, el pianista y académico Mario Alarcón ofrecerá un programa con piezas de Beethoven, Chopin, Debussy, Scriabin y Rachmaninoff, combinando lirismo y virtuosismo. Finalmente, el 22 de octubre, el ciclo cerrará con el pianista Marco Antonio Cuevas, de formación internacional y trayectoria global, con un repertorio que incluirá a Debussy, Falla, Ravel y la monumental Sonata en si menor de Liszt.

Todos los conciertos se realizarán los días miércoles a las 19:30 horas en la sala principal del Centro para las Artes Zoco. Entradas disponibles en Punto Ticket.