Diario y Radio Universidad Chile

Armands Abols abre la segunda Temporada de Piano del Centro para las Artes Zoco

El próximo miércoles 2 de julio, el pianista letón radicado en Chile inaugurará el nuevo ciclo organizado en conjunto con la Corporación Cultural de Lo Barnechea. Bajo la asesoría artística de Andrés Rodríguez, el programa contempla ocho recitales.

El próximo miércoles 2 de julio, el pianista letón radicado en Chile inaugurará el nuevo ciclo organizado en conjunto con la Corporación Cultural de Lo Barnechea. Bajo la asesoría artística de Andrés Rodríguez, el programa contempla ocho recitales.

Cultura

Tras el exitoso ciclo realizado en 2024, el Centro para las Artes Zoco vuelve a apostar por el piano como protagonista de su programación de invierno. Desde el 2 de julio y hasta fines de octubre, se desarrollará su «Temporada de Piano 2025«, iniciativa conjunta con la Corporación Cultural de Lo Barnechea y bajo la asesoría artística de Andrés Rodríguez y Cristóbal Giesen.

El pianista letón Armands Abols será el encargado de inaugurar el ciclo el próximo miércoles 2 de julio, a las 19:30 horas. Con una destacada trayectoria internacional, Abols ha sido solista junto a agrupaciones como la Royal Philharmonic Orchestra, la Gulbenkian Chamber Orchestra, la Orquesta de la Ciudad de Barcelona y la Orquesta Sinfónica Nacional de Letonia, además de presentarse en escenarios de prestigio como la Carnegie Weill Recital Hall y la Sala de la ONU en Nueva York.

Radicado en Chile desde hace más de dos décadas, ha participado en las temporadas internacionales de las principales orquestas del país y en ciclos como “Grandes Pianistas” del Teatro Municipal de Santiago, la Temporada Internacional del Teatro Oriente, el Teatro del Lago y las Semanas Musicales de Frutillar. Desde 2003, se desempeña como profesor titular en el Conservatorio de Música de la Universidad Austral, donde ha formado a una generación de jóvenes pianistas premiados en concursos nacionales e internacionales.

Ganador en 1992 de los primeros lugares en los concursos internacionales «María Canals» de Barcelona y «Dr. Luis Sigall» de Viña del Mar, Abols ha grabado numerosos discos y desarrollado una activa labor en producción musical y audiovisual. En 2012 fue nombrado Miembro Correspondiente de la Academia de Bellas Artes del Instituto de Chile, en reconocimiento a su aporte a la música y la cultura.

Para su presentación en Zoco, el pianista ofrecerá un programa íntimo y expresivo que incluye “Las Estaciones” Op. 37a de Piotr I. Tchaikovsky y una selección de Preludios y Nocturnos de Frédéric Chopin.

Grandes nombres para una temporada de excelencia

Durante los meses siguientes, el ciclo continuará con una selección de pianistas de sólida formación y destacadas trayectorias en Chile y el extranjero. El miércoles 30 de julio –siempre a las 19:30 horas– se presentará Pedro Robert, concertista y académico radicado en Turín, Italia, formado en la Pontificia Universidad Católica, el Conservatorio G. Verdi de Torino y el Royal College of Music de Londres. Su programa incluirá obras de Beethoven, Schubert y Liszt.

El 6 de agosto será el turno de Sebastián Arredondo, joven pianista formado en Chile y Estados Unidos, discípulo de Andre Watts, y actual doctor en Artes Musicales por la Universidad de Cincinnati. Reconocido por su solvencia técnica y expresividad, interpretará piezas de Beethoven, Schumann y una fantasía del propio Beethoven.

Svetlana Kotova, pianista y académica U. de Chile

Svetlana Kotova, pianista y académica U. de Chile.

El ciclo continuará el 27 de agosto con Sten Ulloa, intérprete chileno radicado en Suecia y con formación en Estocolmo, París y Malmö. Su programa contempla obras de Rameau, Brahms y Ravel, en un recorrido por distintos lenguajes estilísticos desde el barroco francés hasta el impresionismo.

La pianista Svetlana Kotova, nacida en Rusia y radicada en Chile desde 1991, se presentará el 3 de septiembre. Académica de la Universidad de Chile y doctora en Artes Musicales por la Universidad de Oregón, Kotova ofrecerá un programa de alta exigencia, con obras de Schubert, Chopin, Balakirev, Bortkiewicz y Arensky.

Uno de los momentos destacados llegará el 24 de septiembre con el Dúo TALA, integrado por Tamara Buttinghausen y Luis Alberto Latorre, referentes del piano nacional y promotores del repertorio para dos pianos y cuatro manos. Su concierto incluirá obras de Schubert, Brahms y Bizet.

En octubre, la temporada concluirá con dos presentaciones: el 1 de octubre, el pianista y académico Mario Alarcón ofrecerá un programa con piezas de Beethoven, Chopin, Debussy, Scriabin y Rachmaninoff, combinando lirismo y virtuosismo. Finalmente, el 22 de octubre, el ciclo cerrará con el pianista Marco Antonio Cuevas, de formación internacional y trayectoria global, con un repertorio que incluirá a Debussy, Falla, Ravel y la monumental Sonata en si menor de Liszt.

Todos los conciertos se realizarán los días miércoles a las 19:30 horas en la sala principal del Centro para las Artes Zoco. Entradas disponibles en Punto Ticket.

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