Contribuciones: la apertura de Matthei a evaluar exenciones en "forma responsable"

La extensión en las exenciones de contribuciones a inmuebles habitacionales sigue siendo terreno incierto. Por un lado, existe la necesidad de atender la molestia ciudadana tras el aumento progresivo en los montos y la opaca transparencia en el revalúo fiscal de estos bienes realizado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), y por otro lado, está la preocupación que proviene desde los municipios por la posible afectación a los ingresos del Fondo Común Municipal (FCM).

Desde las candidaturas presidenciales se ha intentado dar respuesta a esta problemática. Desde el oficialismo señalaron su rechazo a esta idea, aunque con matices, por ejemplo, Gael Yeomans, generalísima de la campaña de Gonzalo Winter (FA), dijo a Radio y Diario Universidad de Chile que el foco está en la regularización para las inmobiliarias, pero junto con ello «podríamos revisar en algunos casos excepcionales, por ejemplo, en adultos mayores».

En la oposición, fue el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien anunció este lunes una propuesta que busca eliminar las contribuciones a la primera vivienda. Medida que genera división dentro del bloque de Chile Vamos, pero que estaría siendo evaluada para incluirse en el programa de Evelyn Matthei, a pesar de que ya había explicitado su rechazo a esta idea en el marco del segundo proceso constitucional cuando desde Republicanos intentaron impulsar esta exención.

Desde el comando de la presidenciable señalaron que este “es un tema que nos parece muy relevante, hay un problema actualmente, pero que debe enfrentarse en forma responsable”.

Mientras, en conversación con nuestro medio, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), valoró la apertura en la posición de la abanderada señalando que “Matthei siempre ha sido una mujer muy dada al diálogo (…) de llegar a acuerdo, de buscar soluciones a los problemas y esto es un problema”.

“Creo que es una medida en la que hay que avanzar, probablemente estableciendo un tope obviamente del valor de la vivienda para las personas en situación activa de trabajo, porque la vivienda ya pagó impuestos cuando la compraste, etcétera, y hoy día además muchos sentimos que las contribuciones no están ajustadas a la realidad del país. Son muy caras, pagamos las contribuciones más caras probablemente que otros países OCDE. Además de eso, creo que hay que eliminar de frentón las contribuciones que pagan las personas de la tercera edad”, afirmó.

Eso sí, precisó que “yo no creo que una persona que tenga ingresos muy altos deba quedar exenta de pagar contribuciones, incluso por su primera vivienda”.

En medio de esta discusión, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, entregó una propuesta con cuatro puntos, en presencia del presidente del Senado, Manuel José Ossandón, esperando que el Ejecutivo impulse el proyecto antes del revalúo fiscal de 2026. Así, apuntó a la exención de contribuciones para adultos mayores por su primera vivienda, postergación del pago para personas sin ingresos, autorreporte del valor de la propiedad y evaluación imparcial en caso de discrepancias.

«El principio es uno solo: que paguen quienes pueden pagar y que no perdamos nuestras casas aquellos que se han sacrificado toda la vida por mantenerla, porque nos quedamos sin pega, porque llegamos a ser personas mayores o porque alguna contingencia nos afectó. No jueguen con el bolsillo de la clase media, porque jugar con el bolsillo de la clase media finalmente es hacer más pobre cada día a Chile», afirmó.

Propuesta del Ejecutivo

Desde el Gobierno se han manifestado en contra de la eliminación de contribuciones, pero sí a ciertas exenciones por ingresos que favorecerán a los adultos mayores que ya no pueden hacerse cargo de estos montos. Lo comentó así la vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry.

“Hay que mirarlo con mucha detención, cuando se habla de eliminar contribuciones, tenemos viviendas de 20 mil UF que podrían significar un ahorro para los dueños de esas viviendas de 2,5 millones de pesos al año. También tenemos adultos mayores que tienen dificultades de llegar a final de mes y que están pagando contribuciones. Por eso, se está estudiando en profundidad la materia para alivianar la carga de aquellas personas que efectivamente lo necesitan, pero no de manera transversal”, sostuvo.

En tanto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, detalló que el proyecto se presentará conjuntamente con la iniciativa que busca dar apoyo a empresas de menor tamaño o pymes.

«Lo que está planteado es que para los adultos mayores pertenecientes al 60% más pobre de la población haya un limite en el pago de contribuciones correspondiente al 5% de su ingreso. Los temas de carga financiera obviamente corresponden a decisiones de las personas, por lo tanto, sería difícil que sobre esa base se modificara el cálculo de un impuesto, a diferencia del caso de la renta porque en el caso de los adultos mayores esa renta en la gran mayoría de los casos va a corresponder a su pensión», zanjó.