Cumbre de la OTAN: países miembros acuerdan destinar 5% del PIB en gastos de defensa

Tal y cómo se esperaba, el principal resultado de la cumbre de la OTAN fue el acuerdo entre los 32 países miembros de llevar sus gastos en defensa al 5% del PIB para el año 2035.

El encuentro comenzó este martes en La Haya pese a la tensión internacional que aún se mantiene por la guerra entre Israel e Irán. Y el principal foco estuvo en dicho aumento.

Así, se cumplieron los deseos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien desde hace tiempo, pedía al resto de los integrantes de la OTAN que incrementaran los dineros destinados al área.

En la declaración final de la cumbre, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, presentó lo que él llamó el “Plan de defensa de La Haya” y detalló que ese 5% de gasto en defensa contempla “al menos un 3,5% del PIB invertido en medidas básicas de defensa, un parámetro que hasta hoy estaba fijado en un 2%”, observó.

Rutte además indicó que el plan incluye «un 1,5% del PIB que se destinará a inversiones que apoyan nuestra defensa y seguridad». «Todo ello, para garantizar que podamos disuadir eficazmente las agresiones. Defendernos a nosotros mismos y a los demás si alguien comete el error de atacar”, destacó.

En esa línea, remarcó el compromiso que todos países miembros tienen con el artículo 5 del tratado de la OTAN, donde se estipula que un ataque a cualquiera de sus integrantes será respondido por el resto del bloque. Lo anterior, luego de unas confusas declaraciones de Donald Trump, en las que ponía en duda su respeto al principio de mutua defensa.

“El presidente Trump ha sido claro. Está comprometido con la OTAN y al mismo tiempo, espera que los aliados europeos y Canadá contribuyan más. Eso es exactamente lo que vemos que están haciendo”, dijo Rutte.

“La decisión de los aliados es clara. Estamos juntos en esto, comprometidos con el artículo 5. Nadie debería dudar de nuestra capacidad o determinación, si es que nuestra seguridad es desafiada”, agregó.

Por otra parte, el secretario general se refirió al respaldo de la OTAN a Ucrania, algo que estaba en duda por la ambivalente posición de Estados Unidos frente al conflicto.

“Mi querido amigo Volodimir Zelensky está aquí en La Haya, en la cumbre de la OTAN”, señaló Rutte, “nuestro mensaje a él y a los ucranianos es que Ucrania tiene nuestro apoyo, incluido más de 35 billones de euros planeados para este año, con más por venir”, anunció.

“Estamos con Ucrania en su búsqueda de paz y continuaremos apoyando a Ucrania en su camino a convertirse en un miembro de la OTAN”, finalizó.