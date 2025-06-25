Diputado Longton (RN) por contribuciones: "Debe haber un techo máximo del crecimiento del avalúo de las propiedades"

El pago de contribuciones ha sido tema y objeto de diversas propuestas desde el parlamento, desde la oposición particularmente, la UDI confirmó que propondrá la eliminación de las mismas para la primera vivienda, idea que incluso buscarían incorporar en el programa de gobierno de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Por su parte, el diputado Andrés Longton, de Renovación Nacional, se reunió con el director Nacional del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, para abordar la materia y proponer medidas tributarias, enfocándose sobre todo en la Región de Valparaíso.

“Hay más de 300 locales cerrados en Viña y Valparaíso y eso evidentemente repercute en el valor de las propiedades. No existiendo el factor Tasación Comercial, como en Santiago, que se utilizó para bajar las contribuciones, la Ley sí permite al director del SII (…) que por siniestros o otros elementos que bajen considerablemente el valor del a propiedad y no sean imputables al propietario o el arrendatario, se puedan bajar las contribuciones, para efectos de que se condiga con la realidad”, postuló en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.

Respecto a los diferentes ingresos de quienes pagan contribuciones y propuestas para abordar esa diferencia, Longton aseguró que le llama la atención “que se pueda establecer un límite máximo respecto a los ingresos netos de impuestos al año que tú deberías pagar, es decir, si tu recibes una determinada cantidad al mes, no deberías pagar más de cierto porcentaje”.

Como punto clave, el parlamentario agregó la importancia de avanzar en transparencia sobre cómo se ejecuta el avalúo fiscal y que se establezcan mecanismos de reclamo. Además, agregó: “Creo que también debe haber un techo máximo de crecimiento del avalúo, en relación al avalúo comercial y en relación al crecimiento del país, de la economía, de los sueldos, no puede haber una distorsión tan grande”.

Consultado sobre si están abiertos a la eliminación de tramos, el diputado RN, señaló que no han avanzado en una propuesta de esa línea. “Yo sí creo que es un elemento de recaudación importante para el país (las contribuciones), pero creo que hay que distinguir entre aquellos que sí tienen la capacidad de pagar contribuciones, respecto de quienes no tienen la capacidad de hacerlo, considerando que esto también recauda para muchos municipios muy vulnerables”, expuso.

Aseguró que las medidas que formula no “distorcionarían considerablemente la recaudación de los municipios en atención a propuestas que vayan acotadas, pero que sean lo suficientemente contundentes”.

Por su parte, la autoridad del SII, le habría asegurado al diputado que habrán cambios próximamente. “El director nos señaló a nosotros que va a haber un reavalúo en enero del próximo año -que se condice con los reavalúos que se hacen cada cuatro años- y que van a haber ciertas mejoras respecto a los mecanismos. Igualmente nosotros tenemos un rol fiscalizador que tiene que ver con que esos mecanismos se transparenten lo más posible y para eso vamos a tener las instancias correspondientes en el Congreso, sesiones especiales, invitaciones a las comisiones”, dijo Longton.

Junto a lo anterior, adelantó que están a la espera de un pronunciamiento de la Contraloría, cuya gestión encabezó la diputada Paula Labra, pero que sería en respuesta a diversas presentaciones realizadas desde el Congreso. “Para efectos de que la Contraloría determine si los mecanismos que se han utilizado son ajustados a la ley, si son lo suficientemente transparentes y si se condicen con la realidad que están viviendo muchas propiedades en nuestro país, en los próximos meses”, expresó.

“Igualmente, vamos a seguir insistiendo con el ministro Marcel y también desde el Congreso, porque claramente que esto depende 100% del Ejecutivo y si es necesario obviamente insistir en algún proyecto de Ley para efectos de corregir estas deficiencias que, yo por lo menos, creo que tienen que ver más que nada desde el punto de vista administrativo. Lo vamos a hacer en este o en el gobierno que siga, porque creo que esas distorsiones no se condicen con los ingresos de las familias chilenas”, agregó el diputado.