Exministro Santelices analiza fracaso de licitación de seguro complementario de Fonasa: “La propuesta no era atractiva”

Tras la aprobación de la Ley Corta de Isapres en 2024, se contemplaron diversos mecanismos para darle sostenibilidad al sistema de salud. Entre ellos, se determinó la creación de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) -seguro complementario-, para quienes, habiendo pasado a Fonasa o que ya eran parte, quisieran una cobertura financiera también en el sistema privado.

Sin embargo, este lunes se declaró desierta la licitación por falta de ofertas de compañías de seguros para la creación del MCC. En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el exministro de Salud en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Emilio Santelices, abordó las implicancias de esta situación.

“Como ocurre en cualquier tipo de licitación, el ejercicio corresponde en generar una propuesta para resolver algún tema y que esa propuesta sea lo suficientemente atractiva para que los actores que puedan participar se interesen en formar parte de ella. Aquí, sin duda, lo que tenemos como conclusión es que la propuesta no era atractiva”, comentó el académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile.

El médico profundizó en los reparos que había durante la discusión de la ley corta a que ocurriera este escenario. A su juicio, son varios factores entrelazados los que influyeron: “Uno de ellos es que la propuesta económica, en lo que se refiere a prestaciones, valorización de prestaciones, aquí Fonasa definió cuál era el precio de las prestaciones tanto de hospitalización como de ambulatorio. Entonces, las aseguradoras tenían que, con esos precios y con los cálculos de frecuencias de uso, calcular las primas con los cuales iban a ofrecerle a la comunidad el valor de este seguro que tenían que comprar”.

En esa línea, Santelices sostuvo que en el caso de las prestaciones ambulatorias, Fonasa estableció precios “bastante satisfactorios, porque son muy próximos a la MLE (Modalidad de Libre Elección de Fonasa) y los costos se podían cubrir adecuadamente”.

No obstante, a su juicio, el problema está en el caso de las prestaciones de hospitalización. “Cuando uno hacía el análisis de los costos por los cuales uno tenía que acudir o no como prestador a manifestarse a su vez interesado en ser prestador de ese futuro aseguramiento, para muchas instituciones los costos no daban. El precio por el cual tenían que atender a esos enfermos estaba por debajo de los costos que tenían que incurrir para atenderlo. Entonces, eso hacía inviable la participación como un prestador de salud”, detalló.

Por otro lado, advirtió, desde el punto de vista de las aseguradoras que: “Es inconducente tener un seguro que no tiene prestadores que den ese seguro (…). Entonces ahí tenemos un conjunto de elementos que es: precio de las prestaciones por bajo de los costos, lo cual lo hace insostenible; dos, pocos prestadores, y tres, aseguradores que no tienen prestadores. Pero, además aseguradores que finalmente se le agregó a la reglamentación una serie de restricciones, por ejemplo, una serie de multas que encarecían el seguro”.

Por lo anterior, el exministro de Salud plantea la necesidad de volver a discutir en profundidad el tema para que no se siga repitiendo. “Requiere un análisis exhaustivo, desapasionado y desideologizado. Porque creo que en materia de aseguramiento y de seguridad social, los conceptos son tan profundos que hay que mirarlo como un análisis de Estado y en donde todos estamos convocados a colaborar a objeto de tener un mejor diseño que se sustente en el tiempo”, manifestó Santelices.