Fraccionamiento pesquero: senadores de oposición recurren al TC por financiamiento de la ley de cuotas

Senadores de la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, Partido Social Cristiano e independientes acudieron al Tribunal Constitucional para que declare la inconstitucionalidad del artículo 6 del proyecto de Ley de Fraccionamiento Pesquero.

El artículo está relacionado con el mecanismo de financiamiento de la iniciativa que impulsó el Ejecutivo y que fue aprobada en el Congreso la semana pasada. El mecanismo obliga al pago de una patente de 1,3 UTM por tonelada a las empresas industriales por la extracción del jurel ligada a cuotas traspasadas por otros países.

Según consigna El Mercurio, la semana pasada, antes de la aprobación del proyecto, el senador Juan Antonio Coloma cuestionó dicho financiamiento.

En esa oportunidad, señaló que ejercía la reserva de constitucionalidad y afirmó que el mecanismo de recaudación, que reemplazó a la subasta del crecimiento anual de la cuota de jurel, debió presentarse primero en la Cámara de Diputados con su respectivo informe de Hacienda, y no directamente en la comisión mixta que resolvió las últimas discrepancias relacionadas con la iniciativa.

En esa línea, sobre las materias impugnadas, el escrito de los senadores señala que el artículo 6 del proyecto “es inconstitucional, pues establece un tributo vulnerando la disposición constitucional del artículo 65, inciso segundo de la Constitución Política de la República, respecto a la Cámara de origen de las leyes sobre tributos de cualquier naturaleza”.

El documento añade que la “norma aprobada fue incorporada sin respetar las ideas matrices del proyecto de ley, lo que significa una vulneración al artículo 69 de la Carta Fundamental. Finalmente, y en cuanto al fondo, se afirma que la norma impugnada es arbitrariamente discriminatoria”, ya que la patente afecta solo a la pesca industrial, mientras que los pescadores artesanales estarán exentos del pago.