Gobierno envía proyecto de Invalidez y Sobrevivencia: AFPs tendrán menos atribuciones pero mantendrán la gestión administrativa

Este miércoles, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, junto al titular de Hacienda, Mario Marcel, dieron a conocer los avances en la implementación de la reforma de pensiones y los detalles del proyecto de ley de Seguro de Invalidez y Sobrevivencia al Congreso Nacional.

El ministro Giorgio Boccardo informó que el Ejecutivo avanza cumpliendo los plazos de la reforma. En esa línea, el secretario de Estado detalló que ya se encuentra operando el seguro de lagunas previsionales. Asimismo, anunció que durante agosto comenzará la cotización adicional del 1% incremental por parte de los empleadores al sistema.

Para septiembre está previsto el inicio del alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU), partiendo por el tramo de mayores de 82 años.

Boccardo destacó que en enero se concretará «el alza más importante en materia de pensiones, a propósito de haber incorporado un seguro social y mecanismos de solidaridad en el nuevo sistema de pensiones mixto, que es la cotización por la compensación por años cotizados y también la corrección por diferencias de vida entre hombres y mujeres».

Por su parte, Marcel expuso que el proyecto de ley de Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el que estaba incluido en la reforma de pensiones, es «relativamente simple y corto«.

El titular de Hacienda detalló que este proyecto establece que el administrador del nuevo Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) será el encargado de realizar «la licitación pública del seguro de invalidez y sobrevivencia entre las compañías de seguro». «A este le corresponderá licitar, adjudicar y celebrar los contratos del seguro, que actualmente se radican en las AFP», explicó.

Sin embargo, el secretario de Estado aclaró que la gestión operativa se mantendrá en las Administradoras de Fondos de Pensiones. “En lo que se refiere a la gestión operativa del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, se mantiene esta gestión operativa en las AFP. Esto lo que incluye es el administrar las comisiones médicas, establecido en el artículo 11 del DL-3500, se mantiene el que las AFP deban costear las prestaciones médicas requeridas para la calificación de la invalidez de los afiliados no cubiertos por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) y que la supervivencia de pensiones continuará contratando al personal médico de estas comisiones médicas a honorarios con cargo a su presupuesto”, puntualizó.

“De esta manera, la decisión de mantener la función de licitación, adjudicación y administración de los contratos, trasladarla al administrador del FAPP y mantener la gestión operativa en las administradoras tiene que ver con que las prestaciones del SIS contribuyen al financiamiento de las prestaciones del sistema de pensiones de capitalización individual cuya administración corresponde a las AFP”, complementó Marcel.

El secretario de Estado también dio a conocer que el proyecto también incluye una norma que establece que el administrador del FAPP deberá monitorear en forma periódica el costo de la contratación del seguro regulado en este artículo, para lo cual podrá analizar entre otros elementos la información sobre la población expuesta y la siniestralidad.

“Para el cumplimiento de esta función, el administrador del FAPP estará facultado para solicitar la información necesaria a las instituciones públicas y privadas y éstas estarán obligadas a entregar la información que les sea solicitada. Esperamos entonces, siendo un proyecto relativamente simple y emanando de un mandato que proviene de la propia ley de reforma de pensiones, que tenga una tramitación expedita en el Congreso Nacional, de tal manera que pueda entrar en vigencia con anticipación a lo que se requería, como ha venido ocurriendo con varios de los pasos para la implementación del seguro social y la implementación de la reforma de pensiones en general”, concluyó el ministro de Hacienda.