Gobierno firma compromiso por la inclusión laboral LGBTIQA+ y presenta guía para mejorar atención a la comunidad en servicios públicos

Cada 28 de junio se conmemora a nivel mundial el Día Internacional del Orgullo, una fecha que recuerda la lucha histórica por los derechos de las personas LGBTIQA+ y promueve su reconocimiento y respeto en todos los ámbitos de la sociedad.

En este contexto, el Gobierno firmó simbólicamente un compromiso por la inclusión en espacios laborales del Estado, como parte de la implementación de la agenda “Lugar de Respeto”. Esta iniciativa busca generar nuevas oportunidades de desarrollo para personas LGBTIQA+, promoviendo el acceso a empleos públicos sin discriminación por identidad y/o expresión de género.

La actividad contó con la participación de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana; la vocera (s) de Gobierno y ministra de Ciencia, Aisén Etcheverry; el ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, quienes reafirmaron el compromiso del Estado con una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria.

9 de cada 10 personas de las diversidades declara haber sido discriminada en algún momento de su vida, según cifras de @subprevdelito. En el mes del orgullo y todos los días decimos #EnLugarDeViolenciaRespeto🏳️‍🌈🏳️‍⚧️Hoy anunciamos Agenda Inclusión Laboral y una Guía de Buen Trato👇🏼 pic.twitter.com/9wvhBV4iQA — Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (@MinMujeryEG) June 25, 2025

“Lo que lanzamos hoy, en el marco del Día del Orgullo LGBTIQA+, es parte de una agenda amplia y sostenida que venimos impulsando desde 2022, la cual ha permitido avanzar en inclusión, apoyo psicosocial a personas trans y no binarias, y atención a más de 270 víctimas de delitos de odio. Precisamente eso es lo que buscamos erradicar, y en días en que algunos intentan retroceder en estos derechos, desde el Gobierno reafirmamos que nuestra premisa es clara: seguir avanzando”, sostuvo la ministra Orellana.

Además, en la jornada se presentó la «Guía de buen trato: respeto a la identidad y expresión de género en la atención de servicios públicos», una herramienta elaborada por el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, a través del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación.

«El Gobierno del Presidente Gabriel Boric avanza y no retrocede, tenemos un compromiso con la inclusión laboral y el respeto en el trato, particularmente en las instituciones públicas. Estos avances no ocurren por inercia: son fruto de conquistas que se obtienen a través de voluntad política, pero sobre todo del coraje y del trabajo de las organizaciones que todos los días luchan por derribar barreras y lograr transformaciones», señaló la ministra Etcheverry.

Y añadió: «Cuando reconocemos avances que son históricos, tiene que ver con ese empuje que vemos desde las organizaciones sociales. El respeto no es solo tolerancia, es también dignidad, justicia y democracia».

Este manual tiene como objetivo fortalecer una atención inclusiva, digna y libre de discriminación en el Estado, incorporando perspectiva de género y derechos humanos. El documento incluye conceptos clave, ejemplos prácticos y propuestas de sensibilización para el funcionariado y fue desarrollada en colaboración con organizaciones LGBTIQA+ de diversas regiones del país.

El ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, destacó la presentación de la Guía del buen trato, iniciativa orientada a promover relaciones laborales basadas en el respeto y la inclusión.

El trabajo decente no es solo tener empleo, sino que es poder desarrollarse en espacios seguros, diversos y libres de violencia. Como Estado, tenemos la responsabilidad de garantizar que nadie sea excluido del mundo laboral por ser quien es. Por eso, estamos impulsando no solo cambios normativos, como el reconocimiento del nombre social en el mundo del trabajo, sino también una transformación cultural que promueva el buen trato y erradique toda forma de discriminación”, declaró el titular del Trabajo.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, señaló que: “No sólo es importante ratificar el compromiso que tenemos con lo que significa esta agenda en materia de diversidad, sino que también es fundamental hacer un llamado: nuestro país es plural, diverso, y la base para una convivencia pacífica, para una convivencia que respete los derechos del otro, es precisamente el respeto. Es clave que la atención a las personas, que requieren de los distintos servicios del Estado, permita que las personas se sientan bien tratadas, que no tengan ningún tipo de discriminación, que se rompan todas las barreas en materia de estereotipos que existen y que lamentablemente hay en nuestra sociedad”.

Agenda “Lugar de Respeto”

La agenda “Lugar de Respeto” contempla cuatro ejes estratégicos orientados a promover inclusión y el respeto en los entornos laborales desde diversos frentes. El primero de estos ejes está relacionado con la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), que en 2025 y en línea con la Ley Karin, lanzará una circular construida de manera participativa, la cual reconocerá explícitamente la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género como una forma de violencia en los espacios laborales.

El segundo eje consiste en un piloto de capacitación y colocación laboral en el área de cuidados entre el Estado y los municipios, que será implementado en dos regiones con la participación de diversas instituciones públicas como la Subsecretaría de Seguridad Social, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), entre otros. El piloto considera una serie de capacitaciones dirigidas al funcionariado de los distintos servicios centradas en la Ley N.º 20.609 sobre Antidiscriminación.

Otro de los pilares clave de esta agenda es la elaboración y difusión de la «Guía de Buen Trato para el respeto a la identidad y expresión de género en la atención de servicios públicos», presentada en la actividad de hoy. Esta busca fortalecer una atención inclusiva y respetuosa por parte del funcionariado hacia todas las personas, asegurando espacios libres de discriminación en el acceso a servicios públicos.

Finalmente, también se implementará una capacitación referente a esta normativa junto a un piloto de inclusión preferente de personas trans y no binarias en procesos de práctica profesional o técnica dentro del Estado que contará con la participación de 17 servicios públicos y la opción de proyectar su ingreso al programa Semillero del Servicio Civil.