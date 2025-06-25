Guido Girardi (PPD): "Tohá tiene un discurso demasiado sofisticado para este momento"

El exsenador y expresidente del PPD, Guido Girardi, criticó el tono de la campaña de la candidata del Socialismo Democrática, Carolina Tohá. En entrevista con CNN Chile, partió diciendo que “estoy fuera del comando de Tohá. Soy un influencer, doy opiniones cuando me las piden”.

Consultado sobre el momento político de Tohá en la campaña, Girardi consideró que su estilo podría estar desconectado del clima social actual. “Carolina Tohá tiene un discurso demasiado sofisticado para el momento que estamos viviendo. Habría que ser más directo y más emocional”, opinó.

Respecto a las encuestas y a la percepción de que Jara podría estar liderando en algunos sondeos, fue categórico: “No concedo que Jara esté por encima de Tohá«. Según, Girardi, «Tohá tiene mayores condiciones de ser competitiva”.

Girardi también cuestionó la candidatura de Jeannette Jara y puso en duda su viabilidad electoral. “No veo fácil que una candidata del Partido Comunista pueda ganar en Chile”, dijo, argumentando que esa visión política no sería la más adecuada en materia de crecimiento e inversión.

“No entiendo el programa económico de Jara”, añadió en referencia a su planteamiento de mejorar la demanda interna, al tiempo que cuestionó la postura internacional del PC.

“En el PC han tenido un relativismo respecto a Venezuela, Cuba y Nicaragua”, afirmó para luego concluir: “Las experiencias comunistas en el mundo no han sido buenas”.