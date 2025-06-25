INDH presenta histórico informe sobre violaciones de derechos humanos en ex Colonia Dignidad

Desde el Centro Cultural CEINA, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó su Informe de Observación N° 31, titulado “Vulneraciones a los derechos humanos: el caso de la ex Colonia Dignidad”.

Este informe, aprobado por unanimidad en la sesión ordinaria N° 851 del Consejo del INDH el 16 de junio de 2025, representa un hito histórico, ya que es la primera vez que un organismo del Estado chileno elabora un documento oficial que aborda las violaciones de derechos humanos cometidas en el enclave.

La misión de observación se desarrolló entre septiembre de 2024 y mayo de 2025, e incluyó visitas al lugar encabezadas por la directora del INDH, Consuelo Contreras, y la consejera Haydee Oberreuter. Un equipo de profesionales del INDH se trasladó hasta la Región del Maule, donde entrevistó a personas afectadas, agrupaciones de víctimas y organizaciones de la sociedad civil.

En el lugar se sostuvieron reuniones con residentes de la actual Villa Baviera y autoridades regionales, además de oficiar a organismos de justicia, comisiones parlamentarias y entidades de gobierno para recopilar antecedentes. Con esta información, se trazó una línea de tiempo sistematizada sobre los crímenes cometidos en la ex Colonia Dignidad.

Durante la ceremonia de presentación, se destacó que, pese a la diversidad de miradas dentro del Consejo del INDH, se lograron acuerdos fundamentales, lo que refuerza el carácter democrático del trabajo realizado.

“El informe no solo documenta los horrores vividos por niñas, niños y adolescentes en la ex Colonia Dignidad, sino que también reconoce el sufrimiento de una generación marcada por el Golpe de Estado, la represión y la dictadura”, señaló la directora del INDH, Consuelo Contreras.

En el encuentro se rindió homenaje al expresidente Patricio Aylwin, cuyas tempranas denuncias contra el lugar comenzaron cuando era senador por la agrupación provincial de Curicó, Talca, Linares y Maule. Ya como presidente, en 1990, canceló la personalidad jurídica del enclave. Su familia estuvo presente en el acto y recibió un emotivo aplauso en su memoria.

La actividad incluyó un panel de conversación moderado por Néstor Aburto, director de contenidos de Radio Bío Bío, y fue integrado por la antropóloga de la Universidad de Chile, Loreto López; el periodista Carlos Basso; y el abogado José Aylwin, exconsejero del INDH. Este último subrayó que “aunque el informe es una piedra angular, los desafíos en materia de derechos humanos siguen pendientes”.

En su última actividad pública antes de culminar su mandato, Consuelo Contreras planteó la “necesidad urgente de transformar Villa Baviera en un sitio de memoria”, como una obligación ética por parte del Estado. Además, explicó que este escrito contiene un diagnóstico desde el cual deben elaborarse políticas públicas para el presente y el futuro.

El diputado por la Región del Maule, Roberto Celedón, hizo un llamado a recuperar la ex Colonia Dignidad como un acto de dignidad nacional, advirtiendo sobre los riesgos de repetir una historia marcada por el desprecio hacia lo local y la admiración ciega por lo extranjero.

“Chile tiene que recuperar (la ex Colonia Dignidad) por dignidad nacional, porque estos son colonos, son inmigrantes y no respetaron nada, absolutamente nada. Porque tiene un origen nazi todo esto y Chile en este tiempo está amenazado nuevamente en que repitamos la historia”, afirmó.

A pesar de que este texto tardó años en desarrollarse, el director de la Defensoría de la Niñez, Anuar Quesille, enfatizó que, hasta ahora, no existía un insumo autónomo desde los derechos humanos que permitiera abordar esta deuda histórica. “Este informe que se presenta hoy por parte del INDH es sin lugar a dudas un paso muy importante para que el Estado tenga una mirada imparcial respecto a lo que ocurrió en Colonia Dignidad y justamente para hacerse cargo de las recomendaciones», declaró.

«Tienen que partir, justamente, por reconocer la calidad de víctima de las personas que sufrieron vulneraciones de los derechos humanos y generar una estrategia integral para avanzar en medidas de reparación y garantías de no repetición”, sostuvo.

El informe también destaca la existencia de múltiples grupos de víctimas cuyas historias están marcadas por el silencio, la impunidad y la falta de reparación. En ese sentido, el documento propone crear una comisión especial que aborde integralmente las violaciones ocurridas en la ex Colonia Dignidad, así como garantizar la participación activa de las víctimas en el proceso de transformación del lugar en un sitio de memoria.

La expropiación de terrenos clave en Villa Baviera, anunciada recientemente por el Gobierno, es vista como un paso importante, pero aún insuficiente. Las organizaciones de derechos humanos insistieron en que este proceso debe ser transparente, participativo y orientado a la reparación efectiva de quienes sufrieron décadas de abandono.