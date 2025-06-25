Jarry también avanzó y serán 3 los chilenos en busca del main draw de Wimbledon

Al igual que el lunes, otro día perfecto el de este miércoles para el tenis chileno en la qualy de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada. Es que a los triunfos de Tomás Barrios (107° del ranking ATP) y Cristian Garin (109°) para avanzar a la tercera y última ronda, se sumó el de Nicolás Jarry, por lo que los tres nacionales irán en busca del cuadro principal del major londinense.

El «Príncipe«, 32° cabeza de serie, derrotó al eslovaco Jozef Kovalik (381°) por parciales de 6-3 y 6-4, tras una hora y diez minutos de un partido donde estuvo impecable con su servicio (no lo cedió nunca y salvó las dos chances que generó).

En el primer set, «Nico» consiguió una ruptura clave en el cuarto game y luego solamente tuvo que mantener sus turnos y selló con autoridad la manga en el noveno juego con un ace.

En tanto, en el segundo episodio el criollo quebró de entrada en el primer game y en el siguiente levantó dos chances de break. Después, al igual que en el anterior, estuvo firme con sus servicios y sentenció todo en el décimo sin problemas.

Con esto, Jarry se sumó a Barrios y Garin en la tercera y última ronda de la qualy y buscará este jueves el paso al cuadro principal de Wimbledon ante el vencedor de la llave entre el checo Dalibor Svrcina (113°) y el eslovaco Lukas Klein (187°).

Consignar que el último partido de las clasificaciones del major londinense se disputa a cinco sets, por lo que los chilenos tendrán un duro trabajo para ingresar al main draw.