Lagos Weber (PPD) por tensiones de cara a la primaria: "Si vamos a ser todos iguales, mejor hacemos una tómbola"

Queda menos de una semana para que el oficialismo elija a su candidato presidencial de cara a la elección de noviembre. Mientras las tensiones parecen no disminuir entre los candidatos, los presidentes de los partidos progresistas enfatizan que quien resulte ganador tendrá el respaldo de todas las colectividades que participaron de la primaria. Por otra parte, la lista única parlamentaria parece cada vez más inalcanzable.

A cuatro días de la trascendental elección, y en conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador del Partido por la Democracia (PPD), Ricardo Lagos Weber, aseveró que «costó armar esta primaria».

En esa línea, Lagos Weber recordó que la primaria «no era evidente» y que tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista no estaban seguros de sus candidatos. A su vez, el Socialismo Democrático en un minuto tuvo a Paulina Vodanovic en carrera.

«Carolina (Tohá) pensaba que la primaria era muy fundamental para consolidar una candidatura. Tenía que ser una primaria de verdad, una competitiva. De hecho, puedo decirlo, se esperaba que en el Frente Amplio compitiera el actual alcalde Tomás Vodanovic, que es una persona que tiene un muy buen nivel de acción ciudadana, porque la idea de una primaria es definir el representante de un sector, de distintas colectividades políticas, pero que permita una proyección real a la hora de enfrentar a la derecha. Y eso es lo que se perseguía», detalló.

Consultado sobre si desde el equipo de Tohá pensaban que esta era una carrera corrida, el senador del PPD sostuvo que nunca se pensó en ese escenario: «Y menos en el caso de Jeannette Jara, que es una persona que ha tenido un desplazamiento, un despliegue bien positivo durante su ejercicio como ministra, que lo coronó en las negociaciones que hizo junto con el ministro Mario Marcel de Hacienda en el tema pensiones. Entonces, esta ha sido una carrera de primaria de menos a más, en el sentido de que se hizo más competitiva y, efectivamente, un escenario abierto«.

«Pero era esperable que fuera competitivo. Además, era esperable que tuviera algo de tensión, algo de morbo, porque una primaria plana no captura nada«, afirmó.

Respecto a las declaraciones de Tohá, en donde manifestó “no soy partidaria de que el PC gobierne al país”, el legislador señaló que sería bueno «revisitar» esa declaración de Carolina: «Yo lo explico de otra forma. Primero, cuando dice que no quiere que gobierne el PC, y no estoy haciéndote bromas, ella espera a ella gobernar».

«La opción de gobierno es ella y no quiere que gobierne el PC, ni gobierne el Frente Amplio. Pero lo otro es que el argumento que se ha dado detrás y que yo lo comparto, la pregunta es cuál de las candidaturas de la primaria es la que tiene la posibilidad de hacer crecer la base de apoyo, de adhesión ciudadana, en vistas a la primera vuelta presidencial. Y la aprensión que uno tiene, uno puede estar equivocado, pero la convicción que uno tiene es que una candidatura de Carolina tiene ese potencial de mayor crecimiento que tal vez el de Jeannette o el de Gonzalo», aseguró el parlamentario.

Sobre el tono más confrontacional que ha tenido Tohá durante las últimas semanas, Lagos Weber dijo que «ha sido una campaña que ha tratado de marcar sus diferencias. Y lo que ocurre es que a medida que nos acercamos a la hora de ir a votar, a la hora de la decisión final, esa competencia sana se agudiza y genera tensiones. Hay que marcar las diferencias. Porque si vamos a ser todos iguales, mejor hacemos una tómbola».

El día después de la primaria

Mucho se ha hablado de la unidad luego del 29 de junio en los partidos oficialistas. Sin embargo, algunas voces han cuestionando apoyar a otro candidato que no sea el suyo, como el caso del economista del Partido Socialista Óscar Landerretche y otras figuras del Socialismo Democrático.

Lagos Weber resaltó que el 30 de junio «hay que levantarse a apoyar a aquella persona que obtenga la primera mayoría el día anterior. Y tiene que generar un clima razonable. Eso no es fácil».

Por lo anterior, el senador del PPD subrayó que el progresismo debe caminar junto: «Aquellos que tomamos la decisión de participar en esto, que tenemos algo que decir desde el punto de vista de dirigencia política, tenemos que honrar este compromiso y honrarlo de buena fe«.

La lista única parlamentaria

Uno de los puntos donde el oficialismo no ha podido llegar a acuerdo de cara a las elecciones de noviembre, tiene que ver con la lista única parlamentaria. Al respecto, Lagos Weber enfatizó que él es partidario de competir en una sola lista. No obstante, «en mi sector no soy mayoría. No porque la gente no tiene una unidad».

«La lista única tiene mayor selectividad. En vez de dispersar los votos, los sumamos. Pero tiene la contrapartida y ahí es donde empiezan a tallar otros intereses. Es que si usted lleva menos candidatos, por definición o prácticamente, va a obtener menos votos. Y si obtiene menos votos, se aleja de la posibilidad, o sea, le hace más difícil cumplir con los requisitos legales para la subsistencia. El 5% de votación de diputados o un número determinado de diputados a elegir», explicó.

«Y no quiero hablar todavía de los temas ideológicos, etc. O a qué favorece más la lista única. Hay que sostener que al Frente Amplio le conviene más la lista única que a otros partidos más pequeños, como el PPD, o no sé si pequeños también, como el PS, etc. Y por eso algunos abogan por la lista separada. Bajo el documento es imposible meterlo a todos en la misma lista. Yo digo, cuando la necesidad es grande, hay que hacer ese esfuerzo«, cerró.