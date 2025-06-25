Más de 2 mil colegios funcionarán como locales de votación en las primarias

El Ministerio de Educación informó que un total de 2 mil 33 recintos educacionales a lo largo del país funcionarán como locales de votación para las primarias presidenciales del próximo domingo 29 de junio.

Si bien la fecha de las elecciones coincide con que la gran mayoría de los establecimientos del país se encontrarán en receso de actividades debido a las vacaciones de invierno, habrá suspensión de clases el viernes 27 de junio, en cinco regiones del país, en los establecimientos educacionales –tanto públicos como particulares subvencionados y particulares pagados– que funcionen como locales de votación.

Se trata de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, cuyas vacaciones de invierno comienzan, por definición del calendario escolar 2025, el lunes 7 de julio; de la región de Aysén, donde el receso invernal partirá el mismo día; y de Magallanes, que inicia sus vacaciones de invierno el lunes 30 de junio.

En total, 164 establecimientos tendrán suspensión de clases el día viernes 27 de junio: 24 en Arica y Parinacota, 31 en Tarapacá, 44 en Antofagasta, 36 en Aysén y 29 en Magallanes. La suspensión no contemplará la recuperación de clases debido a la naturaleza de la medida.

La normativa vigente establece que, a partir de las 9:00 horas del viernes previo a la elección los delegados de las Juntas Electorales, junto con las Fuerzas Armadas y Carabineros, se instalarán en los recintos de votación, por lo que se deberán suspender las actividades escolares para facilitar el proceso electoral.

La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, sostuvo que la medida “responde a una articulación entre distintas instituciones del Estado para garantizar un proceso eleccionario seguro y transparente, junto con velar por el resguardo y continuidad del proceso educativo de las comunidades que se mantienen en clases, de acuerdo con lo establecido en su calendario escolar regional”.