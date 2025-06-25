Parlamento iraní vota a favor de suspender la cooperación con la OIEA

Veinticuatro horas después de la entrada en vigor del alto el fuego con Israel, el Parlamento iraní aprobó una ley para limitar la cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica. Esta nueva ley podría provocar la reacción de los países occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, pero también de Israel, que amenazó con reanudar sus ataques contra Irán si Teherán retoma sus actividades nucleares.

“La OIEA, que se ha negado a condenar ni siquiera mínimamente el ataque contra las instalaciones nucleares iraníes, ha comprometido su credibilidad internacional”, declaró el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, citado por la televisión estatal, tras la votación de los diputados.

“La Organización Iraní de Energía Atómica suspenderá su cooperación con la OIEA mientras no se garantice la seguridad de las instalaciones nucleares”, añadió, sin dar detalles sobre estas condiciones.

El Parlamento acusa a la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) de haber sido parcial en su último informe sobre el programa nuclear iraní. Con este informe, varios responsables iraníes acusaron al director general de la OIEA, Rafael Grossi, de dar un pretexto a Israel para atacar Irán, explica el corresponsal de RFI en Teherán, Siavosh Ghazi.

El texto de la ley fue aprobado con 221 votos a favor y ninguno en contra por el Parlamento iraní. Obliga al Gobierno a suspender toda cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica hasta que se garantice la seguridad de las instalaciones. Esto significa que los inspectores de la AIEA ya no podrán viajar a Irán para inspeccionar las instalaciones nucleares del país, que han sido duramente golpeadas por Israel y Estados Unidos, en particular las de Fordo, Natanz e Isfahán.

El director general de la agencia de la ONU afirmó que la comunidad internacional no aceptará tal decisión. Rafael Grossi también pidió a Irán que informara a la Agencia del lugar donde se trasladaron las reservas de uranio que posee Irán. Los temores son aún mayores dado que el 13 de junio, fecha del inicio de la ofensiva israelí, el jefe de la diplomacia iraní, Abás Araghchi, envió una carta a la OIEA en la que señaló la puesta en marcha de “medidas especiales para proteger los equipos y el material nuclear”.

El Parlamento también pidió que se acelere el programa nuclear del país. Esto se produce después de que el presidente iraní afirmara que Teherán estaba dispuesto a reanudar las conversaciones con Estados Unidos para resolver los problemas entre ambos países. Sin embargo, el presidente Trump afirmó claramente que Washington no permitirá que Irán enriquezca uranio.

Este miércoles por la noche, el presidente francés Emmanuel Macron recibe al director general de la AIEA en el Elíseo para hacer balance del “estado del programa” iraní tras los ataques israelíes y estadounidenses contra las principales instalaciones nucleares del país.

“Tras los recientes ataques contra el programa nuclear iraní, hablarán sobre el estado del programa, los riesgos radiológicos, el papel de la Agencia y los medios para garantizar el pleno cumplimiento de las normas de no proliferación”, precisó la presidencia francesa. El presidente francés “reiterará su apoyo a Rafael Grossi y a la OIEA para garantizar la seguridad nuclear en todo el mundo”.

Por su parte, el ejército israelí consideró este miércoles que “aún es pronto” para evaluar los daños causados al programa nuclear iraní. “Creo que hemos asestado un duro golpe al programa nuclear y también puedo decir que lo hemos retrasado varios años”, afirmó el portavoz del ejército israelí, Effie Defrin. Según los medios de comunicación estadounidenses, los servicios de inteligencia de su país habrían concluido que los ataques estadounidenses solo habían retrasado el programa nuclear iraní unos meses.