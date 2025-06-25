SQM anuncia despidos en sus dos líneas de negocios: afectan al 5% de personal

La mayor compañía de minería no metálica del país, SQM, inició un plan de despidos masivos de trabajadores en sus dos áreas de negocios: Litio y Yodo Nutrición Vegetal.

Según informa La Tercera, citando fuentes de la firma, se trataría de un plan que está dentro de los ajustes normales que se realizan cada cierto tiempo en diferentes áreas de la empresa, con el fin de buscar una mayor competitividad.

Según tales fuentes, los recortes afectarían a cerca del 5% de la dotación total de la compañía.

A diciembre de 2024, la empresa tenía 8.344 trabajadores, con un 22% de mujeres, según la memoria anual. La alta gerencia y la gerencia ocupaba 295 puestos. El 85% de la fuerza laboral, más de 7 mil empleados, estaba integrada por operarios, otros profesionales y otros técnicos.

Sin embargo, en marzo pasado también hubo una reducción de personal que afectó a más de 300 personas, según comentó el director del Sindicato SQM Salar, Helmo Leiva, a La Tercera.

De este modo, la dotación previa al proceso del martes estaba en torno a las 7.900 personas.

Y si el objetivo era desvincular al 5% aproximadamente, ello quiere decir que fueron poco menos de 400 las personas despedidas.

Así, en el año, SQM ha recortado más del 8% de su plantilla.

El dirigente sindical sostuvo que estos despidos se vinculan directamente con la fuerte caída que ha sufrido el precio del litio en los últimos dos años.

“Desde hace doce años que no vivíamos despidos masivos en SQM y este año ya van dos procesos”, dijo Leiva. “Está bien reducir costos ante la baja de los precios del litio, pero reduzcan costos en otras cosas, como publicidad, en vez de hacerlo con los trabajadores, que siempre terminan pagando el costo de la caída en los precios”, cuestionó.

En esta oportunidad, los recortes, según la información que recolectaron los sindicatos y que reveló Leiva, habrían afectado en un 25% al rol general, donde se incluyen los operarios y técnicos, y en un 75% al rol supervisor, que incluye a jefaturas y gerencias.

En noviembre de 2022 el precio del litio, uno de los insumos básicos para baterías, alcanzó máximos históricos de US$80 mil la tonelada, ante las enormes expectativas de demanda por la creciente industria de la electromovilidad, con autos, buses y camiones eléctricos, lo que generó un enorme flujo de ventas para SQM y una utilidad histórica.

Sin embargo, a casi tres años de ese peak, las expectativas sobre el crecimiento de la electromovilidad se han moderado, por lo que la oferta de litio existente en el mundo ha sido superior a la demanda real, lo que ha provocado una severa caída en la cotización del metal.

“Sin una mayor disciplina en la producción, los precios podrían caer aún más”, dijo en su último informe conocido el martes el Bank of America, que está augurando que el precio cierre apenas por encima de los US$8.500 la tonelada a fines de este año, un 15% menos que el año pasado, y en US$9.500 en 2026.

En 2024, SQM reportó pérdidas por US$404 millones, después de varios años de importantes ganancias que en 2023 habían llegado a US$2.012 millones. A su vez, en el primer trimestre de 2025, volvió a las utilidades al anotar US$137,5 millones, que revirtieron las pérdidas por US$869,5 millones del mismo periodo del año anterior.