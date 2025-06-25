Tomás Hirsch valora reformalización de Raúl Torrealba: "Creó una organización criminal y se llevó cientos de millones de pesos para la casa"

Tras cuatro años de indagatoria y antes del cierre de la investigación en su contra, Raúl Torrealba fue reformalizado por los delitos de fraude al Fisco, lavado de activos y delitos tributarios. Para el diputado Tomas Hirsch, la reformalización del exmilitante de Renovación Nacional deja en evidencia que «estábamos en presencia de una verdadera organización creada para delinquir». Además, el legislador llamó a aprobar la moción parlamentaria que entrega nuevas atribuciones a la Contraloría General de la República para fiscalizar a las corporaciones municipales.

Durante la jornada del 24 de junio, el exalcalde Raúl Torrealba, junto a otros dos exfuncionarios de la Municipalidad de Vitacura, fue reformalizado por fraude al Fisco y otros delitos. En la audiencia, se precisó el modus operandi de los involucrados y los montos que habrían sido sustraídos.

El fiscal adjunto de la Fiscalía Centro Norte, Francisco Jacir, detalló que los informes periciales indicaron que el perjuicio total asciende a aproximadamente $761 millones.

Recordemos que a Torrealba se le imputan 29 cargos por fraude al Fisco, lavado de activos y asociación ilícita por desfalcos a la Municipalidad de Vitacura a través de los programas Vita, en los cuales habría desviado fondos para su beneficio personal.

En caso de ser acusado, el exalcalde de Vitacura arriesgaría penas que podrían superar los 10 años de cárcel debido a la reiteración de los delitos de fraude al fisco.

Una organización criminal

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Tomás Hirsch, diputado de Acción Humanista por el distrito 11, que comprende las comunas de La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura, sostuvo que la reformalización de Torrealba da cuenta de que «estábamos en presencia de una verdadera organización creada para delinquir, robar, estafar a los vecinos, al Fisco y a la municipalidad«.

«Este señor creó una verdadera organización criminal que se llevó cientos de millones de pesos, literalmente, para la casa. Por lo tanto, la reformalización me parece que es muy importante y que da cuenta de esto que hemos venido denunciando hace tanto tiempo», puntualizó.

Respecto al perjuicio de los vecinos de Vitacura por el ilícito que se acusa a Torrealba, el presidente de Acción Humanista aseguró que: «Acá hay más de 700 millones de pesos que deberían haber ido en dirección de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Sabemos que Vitacura es una comuna muy rica, una comuna que tiene muchos recursos, pero de todas maneras hay necesidades».

«Hay necesidades de iluminación, hay necesidades de reforestación, hay necesidades para los adultos mayores. Muchas veces detrás de esas casas que se ven muy bonitas vive gente que está con grandes necesidades. Hay necesidades de transporte que tienen que ver también con resolver problemas hacia otras comunas, donde se produce un flujo de tránsito muchas veces muy grande», complementó.

En esa línea, enfatizó que los recursos «en vez de estar en esa dirección, terminan en los bolsillos, detrás de las paredes o en cuentas corrientes de este señor (Torrealba) y probablemente de alguno de sus cómplices, que es parte de lo que también tiene que ser investigado. Por lo tanto, es un daño directo a la comunidad de la comuna, pero también de toda la Región Metropolitana».

Nuevas atribuciones para la Contraloría

En septiembre de 2021, el diputado Hirsch, presentó un proyecto de ley que modifica distintos cuerpos legales en materia de transparencia, fiscalización y probidad de las corporaciones municipales y organizaciones funcionales, entregando más atribuciones a la Contraloría.

La idea matriz del presente proyecto de ley es «exigir transparencia y obligación de rendición a todas las instituciones privadas, con o sin fines de lucro, que reciban aportes, subvenciones, traspasos directos, licitaciones o fondos públicos de cualquier tipo, de parte de Municipalidades, gobiernos Regionales o poderes del Estado, con el fin que la Contraloría General de la República pueda fiscalizar todo caudal público entregado a estas entidades».

El parlamentario aseguró que la situación de Torrealba «dejó más claro que nunca que aquí es necesario avanzar con nuevas facultades de Contraloría para tener una mayor capacidad de fiscalización de estas corporaciones truchas llamadas municipales, pero que en realidad son organizaciones privadas, como estas VitaSalud, VitaDeporte, en fin, VitaEstafa, literalmente, y que se puede avanzar con el proyecto de ley que yo ya presenté hace varios años y que está hoy día todavía detenido en el Senado, para darle esas facultades de fiscalización adicional a la Contraloría».

Hirsh enfatizó en que el proyecto es «bueno y necesario», puesto que le entrega nuevas facultades a la Contraloría «para poder mirar el buen uso de los recursos dentro de las corporaciones o de cualquier organización que recibe recursos fiscales, ya sea del Estado Central, ya sea de los municipios, del gobierno regional, o de quien sea. Eso hoy día no existe. Es decir, hoy día estas corporaciones pueden recibir cientos de millones de pesos y lo único que mira la Contraloría es si la municipalidad entregó los recursos y se le rindió cuenta».

Respecto al avance del proyecto en el Congreso Nacional, el parlamentario detalló que gracias a que el Ejecutivo le puso urgencia a la iniciativa se logró avanzar en la Cámara de Diputadas y Diputados. No obstante, ahora se encuentra sin movimiento en el Senado. «Hablé con la senadora Paulina Vodanovic, que preside la Comisión de Gobierno Interior. Ella se comprometió conmigo este lunes a ponerlo en discusión inmediatamente en la comisión, ponerlo en votación, para que pase a la sala del Senado y pueda así convertirse en ley», cerró Hirsch.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.